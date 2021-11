Antonio David Flores no se calla. Desde que emitiera su primer vídeo en su canal de Youtube, esta se ha convertido en su mejor plataforma para contar «su verdad» y defenderse de las acusaciones vertidas sobre él. El que fuera colaborador de televisión ha compartido este martes una nueva publicación en la que cuenta como se gestó el primer documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘. Pero en el que además, habla de cómo es el trabajo en ‘La fábrica de la tele’ y hace graves acusaciones contra los directivos de la misma. Pero la cosa no se queda ahí. Aprovecha este vídeo para señalar a Fidel Albiac como la «mano negra» que ha irrumpido en su vida y en su trabajo.

Antonio David Flores señala a Fidel Albiac como culpable del desprestigio de su imagen

Fue en el año 2020 cuando Antonio David Flores hablaba de una «mano negra» que estaba detrás de que su carrera televisiva llegara a su fin, además de desprestigiar su imagen. Ahora retoma ese tema e incluso se atreve a decir que el marido de su ex es uno de los culpables. Ha recordado un episodio que vivió en ‘Sálvame’: «Casi me toman por un maníaco y un obsesivo cuando llegué a plantear en el plató que había detrás de mí una mano negra. Hicieron la coña y colocaron detrás mía, donde estaba sentado, a un tipo disfrazado con una mano», ha comenzado diciendo. Y añade: «Y claro yo me lo tomé a cachondeo porque claro es para tomárselo a coña porque ¡ay qué ver la ocurrencia que tienen de ponerte detrás a un hombre con una mano negra!», cuenta.

Antonio David Flores habla de ese momento: «Intentaron ridiculizarme pensando precisamente eso, que era un obseso y que pensaba que había gente detrás que quería hacerme el mal y hacerme daño en el plató y en el programa. Y ahora que pasan los meses, les preguntaría yo a ellos: ¿a qué había una mano negro? ¿a qué si la había? Y la respuesta sería: «vosotros erais la mano negro»«, desvela. Además, no únicamente los directores de ‘Sálvame’ y ‘La fábrica de la tele’ serían los culpables. Según el ex Guardia Civil hay más personas detrás: «De hecho no solo ellos son la mano negra. Tenían socios y compañeros de viaje. Me reafirmo en lo mismo que dije en su momento en plató. Fidel formaba parte de esa mano negra. Esa vinculación que existe entre Fidel y David Valldeperas es obvia. La hemos visto. Está publicado», dice.

Con el paso del tiempo, para el que fuera colaborador ahora están las cosas más claras

No ha querido zanjar este tema sin recordar un episodio de la que fuera su compañera de programa, Karmele Izaguirre: «Recuerdo el corte de un vídeo de Karmele donde ella decía «Fidel se hizo mi amiga y me filtraba información de Antonio David. Estaba completamente obsesionado de Antonio David. Seguía sus pasos y me decía que dijera todo lo que él me contaba».«, cuenta. Antonio David Flores asegura que estas eran las «palabras textuales de Karmele». Para él, ahora las cosas están más claras que el agua: «Así que cuando pasan los meses y ves lo que ha ocurrido, realmente es que sí. Realmente la mano negra era ‘La fábrica de la tele’ y Fidel», sentencia al respecto.