Antonio David Flores atraviesa una de las mejores etapas personales de su vida. A pesar de su separación de Olga Moreno, el exGuardia Civil vuelve a estar enamorado de Marta Riesco. Además, la relación con sus hijos en increíble y está a caballo entre Madrid y Málaga por ellos, principalmente. Rocío Flores, David y la pequeña Lola son el motor de su vida y ahora que cumple años el segundo de ellos, no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarlo de manera pública.

«24 años… 24 años pensando que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ojalá en el mundo hubiese más personas como tú. Gracias por demostrarme tu amor cada día. Nunca te soltaré de la mano… Feliz vida hijo mío», le dedica Antonio David a su hijo en un día especial para él, ya que cumple 24 años. Le ha escrito este mensaje tan especial junto a una foto en la que vemos a padre e hijo dándose un tierno abrazo.

Una felicitación especial para su hijo David, con dedicatoria incluida

Su hijo David es una de las personas a las que más conoce y Antonio David Flores ha querido gritarle a todo el país lo orgulloso que está de él. Aunque muchos no conocemos realmente la personalidad de David -cosa que no ocurre con Rocío Flores, que ha sido una habitual en los programas de televisión en los últimos años-, el que fuera pareja de Olga Moreno ha querido dejar claro que es un ser especial y bondadoso. De hecho, asegura que muchas personas deberían de ser como él, porque el mundo iría mucho mejor.

Rocío Flores siente debilidad por su hermano David y lo ha dejado claro en más de una ocasión. Al ver la publicación de su padre no ha podido resistirse. Aunque ha sido muy concisa, la joven le ha mandado un mensaje no solo a su hermano, también a su padre: «Os amo», le ha escrito a los dos junto a un emoticono en forma de corazón.

Rocío Flores también lo ha felicitado públicamente

Como no podía ser de otra manera, Rocío no ha dejado pasar este día y lo ha felicitado una de las primeras. Le ha vuelto a dejar claro que para ella él es su vida: «15 de diciembre:

Hace 24 años nació mi ángel de la guarda, mi mitad. Él no se imagina lo afortunada que soy de que sea mi hermano. Que nada ni nadie te borre jamás tu sonrisa. Siempre de tu mano 🤝 Sé feliz hoy y siempre 🤍 Eres mi vida», le escribe con dulzura su hermana, con la que tiene una relación muy especial.

Rocío Flores está dispuesta a que su hermano disfrute de un día cargado de emociones. Y está preparándole muchas sorpresas para este día. «Esta noche y mañana es un día muy especial. Y aquí estamos… preparando», escribía hace unas horas junto a una imagen en la que está inflando globos. Va a ser un día de muchas emociones y Rocío va a ayudar a que así lo sea con todas las sorpresas que tiene preparadas.

Muchos globos decoran el salón de la casa de Rocío Flores