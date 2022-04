Rocío Flores ha querido hablar del motivo por el que está decepcionada con Olga Moreno: «A mí lo que me ha molestado es que no se me haya comentado que se haga esa entrevista antes del cumpleaños de mi padre», asegura. «A mí si en ese momento me lo comenta, soy yo la que le dice «no vengas evitar un poco todo este escándalo», cuenta.