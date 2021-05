El colaborador de ‘Sálvame’ explica que escribió al exguardia civil para interesarse por su familia, especialmente por sus hijos.

El testimonio de Rocío Carrasco en su documental al narrar su verdad está trayendo consigo un sinfín de comentarios, a favor y en contra, no solo de la sociedad española, sino también del resto de protagonistas de su historia. A lo largo de estas semanas, Antonio David Flores ha sido apartado de la televisión pero eso no ha impedido que se manifieste públicamente acerca de lo vertido en el espacio producido por La Fábrica de la Tele. Así, este viernes, Kiko Matamoros ha desvelado cómo se encuentra el excolaborador de ‘Sálvame’ y ha reconocido cuál es la decisión que este ha tomado con respecto al programa de su exmujer.

Después de estar varios días sin responder a sus mensajes, Kiko Matamoros reconocía este viernes que se había estado mensajeando con Antonio David Flores, aunque también insistía en que había sido una conversación de lo más escueta y tan solo se caracterizaba por un breve cruce de conversación. “Me escribió un mensaje diciendo que le había llegado que yo me había quejado públicamente… Que no me quejé. Me pedía perdón”, comentaba el colaborador de televisión asegurando que le había pedido disculpas por si el exmarido de Rocío Carrasco había sentido en algún momento que le ignoraba.

De la misma forma, ha explicado que no han hablado sobre unos papeles que en su día le llegó a pedir y que nunca recibió. Sin embargo, en un claro gesto de no mostrar rencor hacia el que fuera su compañero, Kiko Matamoros cuenta que en su momento le interesaba contrastar una información y que por eso se los pidió. «Ya no me interesa», afirma.

El también colaborador de ‘Viva la vida’ hace hincapié en que en su conversación con Antonio David Flores tan solo quería preocuparse por su familia, especialmente por sus hijos. «Esperaba que estuviera bien y ya está. Lo que me cuenta es que no está viendo los programas porque está desbordado y sus abogados lo están viendo y apuntando lo que creen que pueda ser demandable», insiste.

«No me encuentro bien»

A pesar de que sus abogados le han recomendado que no dé declaraciones, hace una semana, a la salida de los juzgados, Antonio David Flores se dirigía a los medios y lanzaba un contundente llamamiento a su exmujer. Además, insistía en que no se encontraba bien a raíz del aluvión mediático en el que se encuentra metido debido al documental. «Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mi todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida. También siento mucha pena porque no está disfrutando de ellos. Ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo. Eso también me provoca mucha pena», aseguraba.