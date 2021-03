Antonio David Flores ha interpuesto una nueva demanda contra Rocío Carrasco. En esta ocasión, le pide la pensión por su hijo, David

El pasado 1 de marzo, Antonio David Flores ha interpuesto una nueva demanda contra Rocío Carrasco ante el juzgado número 3 de Alcobendas. La jueza Verónica Caravantes está investigando esta querella por un supuesto impago por parte de Rocío Carrasco de la pensión del hijo que tienen en común, David, de 22 años. Según el que fuera Guardia Civil, asegura que la hija de Rocío Jurado le debe 200 euros mensuales desde hace unos tres años. Una cifra que ascendería a 7.000 euros, que es lo que solicita. Este delito, el de impago de pensiones, está penado hasta con un año de cárcel y una multa económica.

La jueza fijó que Rocío Carrasco pagara 200 euros mensuales

La cantidad que el que fuera colaborador le solicita a su exmujer es debido a que en el año 2018, la juez Sonsoles Lloria decretó que David, el hijo de ambos y que padece una enfermedad, seguía siendo «dependiente económicamente». Por este motivo, fijó que Rocío Carrasco debía pagar 200 euros mensuales en concepto de «pensión de alimentos». Algo que Rociíto no habría estado depositando. Por su parte, Rocío Flores, que también se mudó a vivir con su padre, no tenía pendiente ninguna pensión. La jueza la desestimó después de que fuera condenada por maltratar a su madre.

Esto supone un nuevo capítulo en el intercambio de demandas que a lo largo de estos años se han interpuesto Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Precisamente, esta querella sale a la luz, tal y como adelanta El Periódico, en pleno revuelo mediático después de que Rociíto rompiera su silencio tras más de 25 años sin hablar públicamente de este tema. Lo hace a través de una docu-serie, ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva‘, compuesta por doce capítulos donde hace un repaso por su historia con Antonio David Flores y los supuestos malos tratos que este le habría hecho a lo largo de estos años.

Antonio David Flores le debe, por la misma situación, 60.000 euros a Rociíto

Rociíto no es la única que tendría una demanda por impago de la pensión de su hijo. Hay que recordar que cuando el matrimonio se rompió en el año 2001, los hijos que tenían en común, Rocío y David, se quedaron con ella, quien le solicitó una pensión a Antonio David Flores. Una pensión que ella tampoco recibió a lo largo de los años, ya que él nunca lo hizo. Por este motivo, Rociíto también le interpuso una demanda solicitando la pensión alimenticia durante todos esos años, cuando los hijos eran menos, y que ascendería a unos 60.000 euros. Este juicio sigue pendiente.

Esta demanda, tal y como hemos dicho anteriormente, sigue activa y precisamente de actualidad. Y es que el pasado 20 de marzo, la Audiencia de Madrid confirmó que en breve se celebrará un juicio contra Flores. ¿El motivo? Presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal. Este delito está penado con hasta 5 años de prisión, además de la fianza de los 60.000 euros que le debería a Rociíto por no haberle pasado la pensión durante tantos años. Él siempre ha asegurado que no tenía solvencia económica y por este motivo no podía hacer frente al pago de la deuda.