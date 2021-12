Antonio David Flores se prometió lanzar pildorazos contra la empresa para la que trabajó durante su presencia en ‘Sálvame’ y a día de hoy lo sigue haciendo. En un nuevo vídeo en su canal de Youtube, el que fuera colaborador de Telecinco ha hablado de algunas polémicas que se convirtieron en mediáticas, como su despido de la cadena que le daba de comer.

Analizando casos de gran repercusión mediática, como el de Dolores Vázquez, que fue injustamente acusada por el asesinato de Rocío Wanningkhof, ha llegado a otro caso, del que se ha hablado durante años. Es el de Mario Biondo, el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva. Se ha comparado con él especialmente, ya que Antonio David Flores asegura que «para ‘La Fábrica de la Tele’, la Justicia ha errado con nosotros», dice.

Antonio David Flores lleva ya muchos meses sufriendo un acoso, según él, a través de televisión. Este fue el motivo principal que le llevó a crear un canal en YouTube, para defenderse de todo lo que se había dicho sobre él. Para él, la cadena para la que trabajaba ha sido especialmente dura. Y es que no entiende lo mucho que se le ha acusado después de que Rocío Carrasco lo demandara por supuestos malos tratos, físicos y psicológicos a los que podría haber sido sometida.

No ha pasado por alto el acoso que, según él, ha recibido

Aún así, finalmente, Antonio David Flores no recibido condena por falta de pruebas. Pero eso no fue suficiente, según él, para que dejaran de tratarlo con tanta dureza. Se dio por cierto algo que finalmente se desestimó por falta de pruebas. Y esto es algo que Antonio David Flores no puede pasar por alto.

Además de estar centrado en su canal de YouTube, Antonio David Flores tiene otros negocios entre manos. Unos negocios con los que se ha reinventado para seguir percibiendo beneficios económicos, que antes recibía por parte de la televisión. Se trata de una línea de merchandising. Entre los productos que ha empezado ya a vender a través de una página web podemos ver desde camisetas, sudaderas, bolsas, mochilas e incluso delantales. Todo lleva el logo de AD, que hace referencia a su nombre. Además, de cada producto hay diferentes modelos, permitiendo así que sus fans puedan elegir entre una variedad de diseños.

En todos los productos ha optado con poner sus iniciales y están destinados a los fans que más le han defendido durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ahora que necesita ingresos económicos, Antonio David ha encontrado una nueva manera de conseguirlo y es con la venta de productos destinados a la ‘marea azul’.

Antonio David Flores ha puesto en marcha un nuevo negocio

Pero ropa no es lo único que pone a la venta Antonio David en su página web. Demostrando que ha apostado por darlo todo, también podemos encontrar accesorios de todo tipo, como mascarillas, gorras y gorros, tazas, cojines, carcasas para el móvil y pegatinas.

Con este lanzamiento, Antonio David hace un homenaje a todas las personas que lo apoyan en las redes sociales o en la calle, como cuando organizó una quedada apoyo. Los precios de los productos oscilan entre los 12 euros y los 37 euros. Cabe destacar que algunos de los productos que ha diseñado para su colección de merchandising hay algunos que son ecológicos.