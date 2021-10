Antonio David Flores acude a una comisaría de policía en compañía de su abogado

Antonio David Flores se encuentra en Madrid. Si este miércoles en la mañana compartía su primer vídeo en su nuevo canal de Youtube, el que fuera Guardia Civil ha terminado la noche en una comisaría de la capital acompañado por su abogado, Iván Hernández. Con el rostro serio, Antonio David llegaba en un coche al centro policial y antes de salir del coche, se le podía ver hablando por teléfono a juzgar por las imágenes que hay al comienzo de esta noticia. El que fuera colaborador de televisión llegaba con el semblante serio y muy preocupado, sin querer hacer declaración alguna respecto a su ruptura con Olga Moreno.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ llega a una comisaría sin querer hablar

Antonio David Flores ha querido mostrarse muy cauto ante los medios de comunicación que estaban en las inmediaciones de la comisaría a las que ha llegado él junto a su abogado. No ha querido desvelar el motivo que le habría llevado a acudir a esas horas de la noche en un día tan clave como es este miércoles. Y es que tal y como ha adelantado ‘Lecturas’, Antonio David Flores y Olga Moreno habrían puesto fin a su relación después de más de 20 años de relación y una hija en común. A pesar que durante los últimos meses han sido el mejor apoyo el uno del otro, ahora habrían tomado caminos separados.

A su llegada a la comisaría, tampoco ha querido confirmar ni desmentir esta noticia. Ha preferido guardar silencio y entrar acompañado por su letrado para arreglar el asunto que le habría llevado hasta allí. Ataviado con una americana negra y una camiseta, Antonio David Flores no ha querido responder a las preguntas de la prensa. Lo cierto es que ha sido una llegada inesperada y de momento no ha trascendido el motivo que le habría llevado hasta allí acompañado por su asesor legal. Unas imágenes que no os podéis perder y que podéis ver al comienzo de esta noticia. No te lo pierdas y dale al play.

Antonio David Flores ya avisó de que arreglaría todos sus asuntos ante el juez

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ decidió que arreglaría todos sus asuntos por la vía judicial. Esto podría estar haciendo esta misma noche en una comisaría en la capital madrileña. Tras ganar su batalla legal contra ‘La Fábrica de la tele’, aseguró que interpondría las demandas que fueran necesarias para cuidar su imagen y su honor. Algo que también estaría llevando a cabo su hija, Rocío Flores. Está claro que el clan Flores va a dar mucho de que hablar en las próximas semanas. De momento, esperáremos a conocer qué le habría llevado esta noche a acudir al centro policial y el hecho de no hacerlo solo, sino que ha preferido estar acompañado por su abogado.