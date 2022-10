Antonio David Flores ha vuelto. El que fuera colaborador de televisión ha estallado una vez más contra Jorge Javier Vázquez, después de que el presentador hablara de su hija, Rocío Flores en el programa en el que presenta. Un hecho que no le gusta nada a su padre. Una vez más, ha vuelto arremeter contra él y contra la madre de la joven, Rocío Carrasco. Antonio David Flores ha estallado una vez más. «El asunto es que Jorge Javier continúa con ese acoso y derribo, desprestigio, burla y ridiculizar la imagen de mi hija todos los días que puede», comienza diciendo.

El ex guardia civil no da crédito a que tanto Mediaset, Telecinco y La Fábrica de la Tele permitan la actitud dañina del presentador hacia su hija. Antonio David Flores ha intentado parar los continuos ataques de Jorge Javier a su hija a través de demandas. Sin embargo, de momento, las cosas no parecen solucionarse y la guerra está más viva que nunca. «Me llama muchísimo la atención que una cadena privada, con un presentador estrella, le den riendas y la libertad para poder jugar al acoso como lo está haciendo con mi hija. Yo desde aquí quiero decirle a Jorgeja que todo esto llegará el momento en el que tú te tengas que sentar ante la justicia y responder por lo que estás haciendo. Es decir, esto no es gratuito», cuenta el malagueño en su último vídeo de Youtube, plataforma que se ha convertido en su «vía de escape» para defenderse de todo lo que se dice sobre él. Incluso aprovecha para comentar ‘En el nombre de Rocío’, serie documental protagonizada por su ex.