Antonio Canales se ha pronunciado sobre la detención de Rafael Amargo por tráfico de drogas y organización criminal, quien es gran amigo suyo.

Antonio Canales está, al igual que muchos otros compañeros de profesión, con el corazón encogido. El bailaor ha trabajado en infinidad de ocasiones mano a mano con Rafael Amargo, de hecho, tal era su unión que desde hacía décadas eran grandes amigos, por lo que está en shock tras conocer su detención. A pesar de que su círculo asegura que últimamente no le veían del todo bien, lo cierto es que tenía cosas que celebrar, pues este jueves estrenaba la obra ‘Yerma’ en el Teatro de la Latina. Nada ha sido posible, ya que sigue detenido y pendiente de pasar a disposición judicial después de ser detenido por tráfico de drogas y organización criminal. Se desconoce cuáles serán las consecuencias legales para el artista, pero mientras tanto su círculo se pronuncia sobre esta noticia. El último de ellos ha sido Antonio Canales, quien se ha mostrado completamente desolado con su detención.

No solo se ha pronunciado sobre el coreógrafo, también sobre los otros detenidos entre los que se encuentra la esposa de Rafael Amargo, una gran desconocida para el público. También sobre su familia, que ha sufrido un gran golpe después de enterarse de la noticia: «Su padre padece del corazón». Pero ¿qué le diría a Rafael Amargo si le tuviera delante? Según ha podido saber SEMANA, el bailaor no deja de llorar desde que llegó a los calabozos, una situación ante la que está desbordado. «Le diría que le quiero. ¿Qué ha podido pasar donde él estaba?», dice.

Si bien otro de los asuntos que más han sonado en las últimas horas era que Rafael Amargo estaba sumido en las deudas y que ni siquiera tenía para comer, Antonio Canales revela que tras haber trabajado con él en ningún momento ha sufrido impagos ni nada similar. «He ido cobrando cada gala por anticipado, mis dietas, mis hoteles», comenta su compañero en el vídeo que te ofrecemos. No sale de su desconcierto y jamás se hubiera podido esperar lo que ha terminado sucediendo con su gran amigo, ya que en las últimas semanas le notaba muy ilusionado con el proyecto teatral de ‘Yerma’. El destino de esta obra para los actores que participan es una incógnita, sin embargo, una fuente muy cercana a Amargo asegura a este medio que sin él todo se cancela.

Antonio Canales está muy triste y no alcanza a entender cómo Rafael ha podido llegar a esto. Por su parte, él ya superó su adicción a las drogas, un infierno del que pudo salir y del que ha hablado públicamente sin reparo alguno. No fue fácil, pero con esfuerzo logró superarlo. «Para mí, la droga era como un plato de jamón. Algo normal. Toqué el infierno con los dedos. Me fulminé un imperio. Lo vendí todo y me lo gasté. Iba al casino… Mi compañía facturaba 1000 millones de pesetas (…) Me ingresaron con el doctor Freixa, en Barcelona. Me decía que gracias a mi fortaleza física como bailaor pude haber sobrevivido a toda la mierda que me metí, sobre todo cocaína… Después de seis meses logré curarme, aunque perdí pelo y vista. Lo más importante es la cabeza. Hoy aquí estoy, como un roble», aseguró en ‘Espejo Público‘ hace tan solo unos meses. Puedes ver la opinión sobre Rafael Amargo de otros compañeros del espectáculo como Edu Soto a continuación.

Quien también ha sido preguntado por las novedades del caso de Rafael Amargo es su abogado, Cándido Conde, que se ha mostrado indignado frente a las cámaras. Sostiene que su defendido no pertenece a una organización criminal y que el artista solo tenía pequeñas cantidades para el consumo.

