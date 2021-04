En ‘Supervivientes 2021’, el bailarín se ha quitado sus viejos calzoncillos para ponerse unos nuevos, dejando al descubierto todos sus encantos.

Una noche más, Antonio Canales ha vuelto a mostrar sus encantos en una nueva gala de ‘Supervivientes 2021’. Haciendo alarde de su desparpajo, el bailarín ha vuelto a mostrar sus encantos en los Cayos Cochinos. ¡Y de qué manera! Con mucha gracia y con ausencia total de pudor.

La divertida escena en la que ha mostrado su anatomía ha tenido lugar después de que Jorge Javier Vázquez le contara que la audiencia ha decidido que se le envíen calzoncillos nuevos después de que los suyos se hayan rompieran en la isla. El artista se ha alegrado tanto al escuchar la noticia que no ha dudado en probárselos en directo. Asñi, ni corto ni perezoso, se ha deshecho de sus vieja y roída ropa interior para enfundarse sus nuevos slips. «Me vais a ver el culito blanco, pero no me importa», decía, mientras se cambiaba delante de las cámaras. Y ante las mirada atónita del presentador y de su compañera Lola, que no podía contener la risa.

Antonio Canales podría saber la temperatura del suelo perfectamente con sus huevos #SVGala4 https://t.co/tz4N9HrmK9 — Ghhhhhhhhhh (@romano_nieves) April 29, 2021

Millones de espectadores han sido testigos de cómo el bailarín ha enseñado sus partes nobles sin importarle el qué dirán. De manera inmediata, las redes sociales se han hecho eco de su ‘proeza’. Y los comentarios sobre los rincones ocultos de su cuerpo no se han hecho esperar… «Antonio canales se desnuda en directo y enseña los h…», comentaban. Los memes sobre su físico no se han hecho esperar y se han multiplicado como la espuma en Twitter.

Poco después del arranque del ‘reality’, Antonio Canales hablaba de su relación con Fidel Albiac en el concurso. Mientras se encontraba en la palapa acompañado de Olga Moreno negó tener una amistad con el marido de Rocío Carrasco. El artista, que ha sido gran amigo de Rocío Jurado, contaba que conoce al marido de la empresaria porque un familiar suyo trabajaba en la fábrica de La Cartuja de Sevilla «donde trabajaba mi padre y todas sus hermanas». Asimismo, puntualizaba que apenas se ha cruzado con él: «Ni yo soy su padrino ni soy su amigo. Lo he visto dos veces en la vida».

Poco después, Mónica, una amiga del bailarín aclaraba en el plató de ‘SV’ cuál es el vínculo real de Antonio Canales con Fidel Albiac. «En una cosa ha mentido», explicaba. «Es cierto que Fidel ha estado en su casa, todo el mundo lo sabe». Asimismo, desvelaba que el andaluz se quedó en el domicilio de Canales durante «20 o 25 días» después el accidente de tráfico que sufrió junto a Rocío Carrasco. Pero este le pidió de manera expresa: «Que nadie sepa que estoy aquí». Por eso, «para proteger a Fidel y a Rocío», Canales negó cualquier vínculo estrecho con la pareja de la empresaria.