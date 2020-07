Horas antes de que se emita ‘Lazos de sangre’, donde se habla de su trayectoria, la italiana ha repasado su vida en España en su cuenta de Instagram.

Esta noche, el programa ‘Lazos de sangre’, de Televisión Española, repasa la extensa biografía de Antonia Dell’Atte. La italiana ha abierto las puertas de su casa para el espacio que presenta Boris Izaguirre. En él, la exmodelo repasa su vida, sus grandes amores y rivales, y su hijo, Clemente Lequio. Horas antes de la emisión, la que fuera primera mujer de Alessandro Lequio ha conmemorado sus 30 años de trayectoria en España.

«Me hicieron famosa para un escándalo bien organizado»

«Mi llegada en España hace 30 años… ¡¡Cuánto tiempo juntos!!», escribe en su cuenta de Instagram junto a fotografías de sus primeros posados como maniquí en nuestro país. «Mis primeras apariciones en estas fotos de moda… Todos se preguntaban: quién es esa, de dónde viene, qué haces, no sabemos nada de ella, qué diferente que es, qué auténtica.. a mi pesar me hicieron famosa para un escándalo bien organizado!!», añade. Cuando hace mención a ese «escándalo’ se remonta a muchos años atrás…

Dell’Atte reside en España desde 1990. Ese año trasladaron a su entonces marido, Alessandro Lequio, que era entonces ejecutivo de Fiat. La pareja contrajo matrimonio en 1987, pero poco después de mudarse a tierras ibéricas su matrimonio hacía aguas. El italiano comenzó un idilio con Ana Obregón que lo convirtió en un personaje habitual de las revistas. Y que desató una batalla mediática entre la italiana y el aristócrata. Después de firmar eel divorcio, la italiana decidió quedarse y continuar aquí su carrera profesional. En la temporada 1998-1999 copresentó el programa ‘¿Qué apostamos?’ de TVE junto a Ramón García, que antes fue presentado por Obregón. Esto avivó aún más el fuego entre ellas, que han sido enemigas públicas durante casi dos décadas.

«Todavía se preguntan cómo ha hecho Antonia a preservar su vida privada, no vender sus intimidades, no ser escandalosa, no hacer montajes y no comercializar y vender trapos sucios (falsos amores). Y sobretodo ser más persona que protagonista de una farándula.. Han querido meterme dentro de aguas turbias, ser como ellos… No, No.. ¡¡No lo han conseguido!!», recalca.

Sus palabras son toda una declaración de intenciones: quiere dejar claro que nunca le ha interesado ser un mensaje del corazón. Y tampoco ha sacado provecho económico de su vida personal. Algo que sí ha hecho su exmarido. ¿Es acaso un dardo envenenado contra él? ¿A quién dirige exactamente cuando habla de «ellos»? ¿A él y a Obregón? ¿Se trata de una pullita directa al colaborador de Ana Rosa Quintana? Dell’Atte, siempre mordaz, suele incluir ciertas dosis de sarcasmo en sus declaraciones. Aunque hace años ha enterrado el hacha de guerra con el padre de su hijo, así como con Ana, nunca pierde la oportunidad para lanzar deliberadamente mensajes cargados de cierto retintín.

En su post, Dell’Atte hace hincapié en su manera de comportarse como personaje público. Y como persona. «Nunca he hecho el pacto con el diablo para destruir los demás y tener protagonismo. ¡¡He buscado siempre la verdad para ser una mujer libre!!!», detalla. «Si hay algo que sé es que la verdad puede liberarte… para no seguir siendo víctima de la mentira». En su escrito, expresa además que se considera «libre, libre para cambiar y mejorarse. Buscar siempre el uno por encima del bien y del mal…». esta noche los vais a descubrir en #lazosdesangre TVE 1 a las 22.05h con @borisizaguirre @avellaneda_eu @euprepio_padula @amalia_enriquez @agatharuizdlprada

Como colofón a su balance de su vida en España, concluye: «Lo siento para los demás si yo he vivido de mi trabajo y no haber hecho nunca montajes utilizando o traicionando a los demás, al contrario me han utilizado todos los parásitos sin ninguna dignidad.. y esto le fastidia mucho qué yo no soy como ellos!!!

Mi #VidaMaravillosa💙❤️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🗡🗡».