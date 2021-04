La polémica está servida entre Antonia Dell’Atte y Ana Obregón. La primera de ellas ha vuelto a cargar en contra de la actriz: «Ana despierta», le dice.

El cruce de ataques entre Antonia Dell’Atte y Ana Obregón parece no tener fin. Después de las palabras de la actriz defendiendo a Alessandro Lequio, ahora es la italiana la que vuelve a explotar y acusa a Ana de dejarse engañar por el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. «Denuncia, injurias y calumnias… Utilizar el dolor de una madre es de cobardes. Es cobardía. No tengo nada que decir. Dejar que Álex descanse en paz», ha empezado diciendo con la voz nerviosa ante las cámaras de Europa Press.

Pero no ha sido lo único que ha querido decir Antonia Dell’Atte sobre la polémica generada: «He comprendido tu dolor Ana pero la calumnia no, la calumnia no. Sabes muy bien que Alessandro Lequio es maltratador, hace 20 años que tú tienes este auto, lo sabes muy bien, lo has intentado, hace 20 años cuando salió el auto, has intentado decirlo antes y yo me he callado, no te puse ninguna querella, te he perdonado y ahora vuelves al ataque».

«Me parece durísimo que un padre utilice a una mujer. Ana despierta, la verdad te hace libre, Ana despierta, la verdad te hace libre, te ha utilizado otra vez, es un monstruo, te has dejado utilizar, no puedo decir nada más», explota de nuevo contra Ana Obregón, que ha sido muy crítica con la postura de Antonia.

Y antes de dejar a la prensa, Antonia carga también contra los medios de comunicación: «Y cómplices toda la prensa que sabe la verdad, han llamado impostores a los jueces que me han dado la razón, siento mucho dolor y pena por ella. Una cosa es el dolor y otra cosa es calumniar a una persona como yo donde dice la verdad y tú conoces la verdad. Ciao», termina diciendo.

Vídeo: Europa Press.

Antonia Dell’Atte ya aseguraba hace unas horas a través de sus redes sociales que Ana Obregón había caído en la trampa: «Querida Ana: Los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señor, has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades», escribe Antonia Dell’Atte anunciando que la va a denunciar.

Junto a la carta, Antonia hace un apunte para recalcar su postura: «Te has hecho utilizar, otra vez… has caído en la trampa por la enésima VEZ… yo víctima 2 veces… BASTAAAAA YAAAA. De hacer violencia a quien la Justicia le ha dado la razón!!!», termina diciendo rotunda.

La defensa de Ana Obregón a Alessandro Lequio

Estas declaraciones de Antonia llegan después de que Ana Obregón decidiera defender públicamente a Alessandro Lequio de los ataques que este está recibiendo por parte de su exmujer. «Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro JAMÁS me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador», ha empezado diciendo junto a una imagen de

«He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO. Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora», ha declarado.