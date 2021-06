Cuando se cumple un año de su muerte, recordamos un gesto que impresionó al cantante, cuando lo llamó el rey para mostrarle su apoyo.

El miércoles 9 de junio se cumple un año de la muerte de Pau Donés, uno de los artistas más queridos de nuestro país. El líder de la banda Jarabe de Palo nos dejaba a los 53 años después de una larga lucha contra el cáncer de colon que le habían detectado en el año 2015. Tras su fallecimiento, numerosos rostros conocidos que eran amigos y admiradores del artista manifestaron su dolor públicamente. Desde su expareja, Eugenia Silva, a Dani Rovira, pasando por Toni Acosta, Rosana Arbelo, Alejandro Sanz, Santiago Segura o Kiko Rivera. Pero otra destacada personalidad también lamentó, y mucho, su marcha. Se trata del rey Felipe VI.

«Me encantó que Don Felipe me llamara», narraba el cantante

No eran amigos, ni conocidos. Pero al monarca le gustaban muchas de sus canciones. Y admiraba a Pau dentro y fuera de los escenarios. Por eso no dudó en llamarlo personalmente cuando se enteró de que atravesaba un delicado momento de salud. El propio cantante reveló cómo se produjo su conversación con el rey. «El otro día recibí una llamada que me encantó. Estaba en casa y, ¿qué pasa? Recibo una llamada de teléfono. Nunca pillo llamadas si no conozco el número. Pero son las 11 de la noche… pues lo pillo», contaba en una entrevista con el diario ‘El Mundo’. «Hola, ¿Pau Donés?’. ‘Sí, soy yo’. ‘Hola, soy Felipe, el Rey’. Y, nada, me estaba llamando el Rey», relataba el cantante, encantado de que el Jefe de Estado tuviera ese detalle con él.

«Uno será o monárquico, o lo que sea… Me encantó que don Felipe de Borbón, rey de España, me llamara para preguntarme cómo estaba y cómo me encontraba. Me dijo que había escuchado la canción deHumo y que le encantaba y que cuando saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?», relataba el catalán.

Tres días después de la muerte de Pau Donés, los Reyes Felipe y Letizia visitaban las instalaciones de Matadero Madrid, uno de los centros culturales contemporáneos más importantes de la capital. Allí dedicaron unas palabras a Rosa María Sardá y al compositor de canciones como ‘La Flaca’, ‘Bonito’ o ‘Depende’, que murieron la misma semana.

El Rey Felipe, tras la muerte de Pau Donés: «Me impresiona mucho»

Ambos artistas murieron a causa del cáncer que padecían desde hace años, y los Reyes, que normalmente muestran sus condolencias cuando fallece un personaje relevante, los recordaron con especial cariño. «Me impresiona mucho. Pensé cuando sacó el último disco que había algo más de… Pero creo que él ya lo sabía. Ha sido como una despedida«, decía.

En el primer aniversario de la muerte de Pau Donés, su familia ha querido rendirle un homenaje muy bonito. Han diseñado una camiseta con una de sus frases que además tiene fines solidarios. «Vivir es urgente», dice la prenda, que puede adquirirse a un precio de 25,95 €.

«Pau amaba la vida, y la amistad es una parte muy importante de ella. Por eso, hemos querido que sean sus amigos quienes nos ayuden a difundir su filosofía de vida a través de un mensaje, a través de una camiseta. Esa camiseta era de Pau, ahora es de todos. Compra #LaCamisetadePau en www.correosmarket.es y colabora con @criscontracancer en la investigación. Porque vivir es urgente». Con este texto, su cuenta oficial anuncia la venta de la camiseta.

La camiseta de Pau Donés sale a la venta con fines benéficos

Los beneficios serán destinados a CRIS contra el cáncer, que durante 10 años ha desarrollado 53 líneas de investigación y más de 300 ensayos clínicos estableciendo sinergias mundiales y unas convocatorias de investigación que son referencia internacional. Esta entidad impulsará las líneas de investigación que financia en el Instituto Oncológico Vall d’Hebron, donde Pau fue tratado de cáncer de colon.

El proyecto ha contado el apoyo de un gran número de amigos de Pau Donés que no han dudado en apoyar el lanzamiento de este solidario proyecto: Dani Rovira, Carles Puyol, Jordi Évole, Toni Acosta, Coque Malla, Jorge Drexler, Karlos Arguiñano y Luz Casal, entre otros.

Marc Donés, hermano del artista, ha hablado con la prensa y ha contado cómo se encuentra la familia tras un año de ausencia. «Como si de una buena canción se tratara, Pau había sido capaz de concentrar en una sencilla frase todo su legado», ha destacado. No se pierda el vídeo para escuchar su testimonio completo.