4 Pablo Heras-Casado también ha hecho su declaración de amor a Anne

“Empezar el año así, a tu lado, brillando con tu brillo, en lo más alto. Porque estar ahí arriba ya casi 15 años, delante de millones de personas en todo el mundo, en el momento clave del año donde todos te miran y también te juzgan… y siempre brillando, generosa con todos, abierta, elegante, guapísima… y que parezca fácil, y que lo hagas con los tuyos, siempre cerca de todos, y siempre parte del equipo (de eso sabes mucho, personal y profesionalmente) y que volvamos a casa y parezca que no ha pasado nada y lo celebremos tú y yo. Es una suerte vivirlo a tu lado, como cada día.. pero ese día es tuyo y yo lo hago mío, acompañándote y ayudándote en lo que puedo, y admirándote. Tantas veces me has acompañado tú a mí de auditorios a teatros… y haciendo equipo siempre! ¡¡A por otro año más!! ¡A por todas! Feliz 2019 a todos ❤️ Y mucha música!!!”, escribió.