Anita Matamoros lleva tiempo sin tener relación con su padre, Kiko Matamoros. La joven acude con frecuencia a actos públicos, donde por supuesto, hay prensa. Se acerca a hablar con ellos a sabiendas de que le van a preguntar por su progenitor. Ella deja claro siempre que no va a hablar de eso, manteniendo así en un discreto segundo plano en qué punto está la relación con su padre.

"No te voy a comentar nada de eso, ya lo sabes", dicen con risa nerviosa cuando le preguntan por los podcasts que está haciendo su padre junto a su prometida. Anita asegura que no los ha escuchado. Sin embargo, la joven es más directa y tajante cuando le hablan de su asistencia o no a la boda de su padre, que se celebrará el próximo mes de junio: "Iré a la boda de Loreto (la organizadora del evento de Laura Escanes de este pasado jueves) que me hace mucha ilusión, esa es la boda que tengo, van a estar guapísimos los dos y será una boda que será 'buena joda'.

Kiko Matamoros ya dijo que iba a invitar a todos sus hijos, pero parece que Anita tiene claro lo que va a hacer: "No te comento nada de eso porque no es nada nuevo, me mantengo al margen siempre", declara con un rostro un poco más serio huyendo de la prensa. Está claro que no es un tema del que se sienta cómoda hablando y que prefiere dar detalles.

Kiko Matamoros anunció su boda con Marta López el pasado mes de octubre. Desde ese día ha mostrado mucha ilusión por el día de su boda, que se celebrará el próximo mes de junio. Lo fueron anunciando a sus seres queridos, entre los que estaban los hijos del colaborador de televisión. No con todos se lleva bien, por lo que muchos de sus compañeros de trabajo se interesaron por la reacción de sus hijos a esta gran noticia: "Mis hijos me han felicitado por privado. Mis hijas primero a Marta, porque ellas tienen un grupo de Whatsapp y le felicitaron, fíjate qué mala relación tenemos todos y qué mal les ha sentado... Ana evidentemente no", declaraba Kiko.

En cuanto a la asistencia de esta a la boda, Kiko era claro: "No sé qué pasará de aquí hasta que yo me case. Depende de la relación que tengamos, pero hoy le llamaría y le diría que tenemos una bonita oportunidad de arreglar esto. Lo único que quiero es que mi hija sepa es que la quiero... Son fechas muy especiales en la vida de uno, cuando mi hijo Diego se casó estaba medio enfadado con él pero decía 'no voy a permitirme el día de mañana no haber estado en la boda de mi hijo', luego salió como salió y no iría", dijo.