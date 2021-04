Tras perder al amor de su vida, Antonio Vida, Paz Padilla se refugia en su hija, Anna Ferrer, quien ahora ha hablado sobre este duro bache para ellas

Anna Ferrer Padilla ha demostrado ser un gran apoyo para su madre, Paz Padilla. Desde que falleciera el marido de la actriz, Antonio Juan Vidal, tras luchar contra el cáncer, madre e hija se han vuelto más inseparables que nunca. De hecho, hace escasos días, la joven acompañaba a su madre a la presentación de su libro ‘El humor de mi vida’, una publicación con la que pretende ayudar a las personas a través de herramientas a superar la muerte. Ahora, Anna ha reaparecido en solitario en un desfile de moda y ha hablado de la posibilidad de que su madre vuelva a encontrar el amor. Puedes ver las declaraciones de la joven en el vídeo que compartimos a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

«Mi madre es una persona que tiene mucho amor que dar, yo no lo sé, supongo que las cosas surgen y el amor es bueno así que no lo sé. Yo la animo a que haga lo que ella quiera y le haga feliz», ha asegurado Anna Ferrer sobre la posibilidad de que su madre se vuelva a enamorar. También ha hablado de lo orgullosa que está de su madre: «Estoy muy orgullosas de ella, ha sido duro porque al final es un proceso muy duro y revivirlo también, pero creo que cuenta una historia muy bonita, es su historia y no es solo que hable sobre la muerte, no es un libro de auto ayuda, es contar una historia y darle esa visibilidad, normalidad», cuenta.