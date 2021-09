Después de unos días muy intensos, Ángela Ropero, Miss Andalucía, se ha proclamado como la ganadora del certamen Miss Internacional Spain.

El día ha llegado. Este miércoles se ha celebrado la gala para proclamar a la ganadora del certamen Miss Internacional Spain. Y la que se ha llevado finalmente la corona ha sido Ángela Ropero, Miss Andalucía, que con apenas 27 años, cumple uno de sus sueños. Ha sido una gala de lo más emotiva y SEMANA ha podido estar presente.

La andaluza no podía esconder su emoción y tras entregarle la corona y el ramo de flores, Ángela ha saltado emocionada. A sus 27 años, Ángela ha dado un discurso brutal defendiendo a la mujer. Además, ha aprovechado la ocasión para hablar de los certámenes de belleza, defendiéndolos. Su discurso ha conseguido poner el teatro en pie.

Ángela tiene un curriculum impecable. Y es que está estudiando Traducción e Interpretación (Inglés y Francés). Además, ha hecho nueve años de piano en el Conservatorio Profesional; 2 años de canto lírico y 2 de técnica de canto. También ha hecho un Curso intensivo de Diseño de Moda y un Máster MBA Dirección de Empresas especializado en moda, que está cursando actualmente.

Ángela Portero, ganadora de Miss Internacional Spain

Pero la formación no es lo único que hemos podido conocer de esta andaluza. Y es que tiene muchas aficiones. «La música lo es todo para mí, soy cantante, compositora y pianista. Hace un año descubrí la ilustración que me cambió la manera de ver la vida y me da paz, se detiene el tiempo cada vez que dibujo. El deporte se ha convertido en un hobby esencial para mí, también me libera de todas las cargas que pueda tener y me hace ser feliz», nos contaba.

Vídeo: SEMANA.

Un certamen muy esperado

Desde Santa Cruz de Tenerife se ha dado el pistoletazo de salida una nueva edición de Miss Internacional Spain 2021, una ceremonia que se ha celebrado este 22 de septiembre. Días antes, desde las Islas Canarias, las 19 candidatas a llevarse la corona han estado realizando diferentes pruebas y posados para conocer de cerca a las que aspiraban al título de la mujer más bella de nuestro país. La gala ha tenido lugar en el Teatro Guimerá de la ciudad, que se ha vestido de gala para acoger uno de los certámenes de belleza más importante de nuestro país, que ha vuelto tras unos años de parón.