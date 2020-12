Este año, Chenoa iba a pasar por el altar con su novio, Miguel Sánchez Encinas, pero por culpa de la pandemia no pudo hacerlo.

Este 2020 iba a ser un año muy especial para Chenoa, que iba a pasar por el altar con su prometido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, la artista ha tenido que cancelar sus planes de pasar por el altar y, de momento, no tiene nueva fecha (o al menos sus amigos no lo saben). A pesar de que sigue en pie sus planes, no quiere revelar muchos detalles sobre el gran día. Lo que si sabemos y ha podido confirmar en ‘El Hormiguero’ es que sus compañeros de ‘Tu cara me suena’ estarán invitados. Esta noche, Chenoa, Lolita y Ángel Llacer han acudido al programa de Pablo Motos donde este último ha aprovechado para hacer una petición muy especial a Chenoa para el día de su boda.

La artista no se podía imaginar lo que esta noche le iba a pedir su compañero de programa y amigo. Ha sido Pablo Motos el primero que ha querido echarle una mano a Ángel y ha anunciado que quería pedirle algo a Chenoa. Ángel Llacer ha dicho «¿pero tú como lo sabes?» antes de anunciar la petición a la artista en pleno directo. «Sí que es cierto que te quería pedir algo. Yo quiero ser tu padrino de bodas«, anunciaba dejando sin palabras a la propia Chenoa.

Chenoa acepta la petición de Ángel Llacer en directo

A pesar de ser una petición algo grande, Ángel Llacer ha querido matizar sus palabras: «Me refiero a ser el padrino del momento del brindis cuando se hace el brindis siempre hay una persona que se levanta y da un discurso. Quiero hacer un discurso de verdad», le ha pedido a su compañera. Chenoa no ha dudado ni un solo momento y le ha dicho que por su puesto «que haga ese brindis y lo disfrute», ha dicho. Además, ha dejado claro que «porque mi padre es quien me va a llevar al plató».

A pesar de las insistencias de Pablo Motos para que hablara de sus planes de boda, Chenoa no ha querido revelar nuevos detalles de ese día que lleva tanto tiempo esperando y que ya estaba planeando. De momento, tendremos que esperar para ver a la artista de blanco, aunque ella sigue muy ilusionada con el proyecto de vida que tiene con su novio.

La artista decidió retrasar su boda por culpa de la pandemia

«Vamos a estar un poco en stand-by porque sí que es verdad que lo he comentado en Instagram con algunas novias que han tenido que posponer bodas, que les dicen que sí y luego que no», dijo el pasado mes de abril la artista en ‘Espejo Público’. Desde entonces, poco más ha hablado sobre el gran día de su vida.