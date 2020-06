Si hay algo que caracteriza a Boris Izaguirre es su forma de hablar sin pelos en la lengua. El presentador de ‘Lazos de sangre’ ha concedido una entrevista en ‘La Resistencia’, el conocido programa de David Broncano en Movistar+, en donde ha hablado sin ningún tipos de filtros sobre varias anécdotas de lo más íntimas, como cuando tuvo que explicarle a Rosalía qué significaba el «cruising».

Todo empezaba cuando Boris Izaguirre recordaba su encuentro con la interprete de «El mal querer» en los premios de Los 40 Principales, donde también coincidía con Broncano. Fue allí donde tuvo una conversación con la catalana y en el transcurso de su intercambio de palabras, salía a la palestra un término que la cantante desconocía. «El ‘cruising‘ era una cosa que se hacía entre las personas homosexuales, sobre todo varones, y que era con mucha oscuridad, mucho árbol, mucha rama, mucha espina y mucho peligro… Y sobre todo con esa sensación de prohibido y de que era una carga un poco apestosa. Yo nunca fui de ‘cruising‘«, definía Izaguirre.

«Alguien le estaba explicando a Rosalía lo que era ‘cruising‘, porque el Retiro tenía un momento donde se hacía ‘cruising‘, antes de que Pablo Alborán naciera y todo eso. Pero de repente Rosalía oye lo del ‘cruising’ y dice ‘yo es que no sé lo que es ‘cruising’. Y yo empecé a explicárselo y le dije ‘porque en este parque yo venía con mi entrenador por la mañana muy temprano y estaba haciendo ‘cruising‘ gente que ya llevaba toda la noche haciendo ‘cruising’«, comentaba el venezolana entre risas. Sin embargo, y a pesar de la explicación, Rosalía seguía sin entender el concepto y una tercera persona que estaba en la conversación simplificó el término: «Yo nunca lo hice, pero en los grandes almacenes, entre los cereales y los arroces, te podías comer una buena polla'».

Recuerda sus anécdota de ‘Crónicas Marcianas’

Asimismo, dispuesto a desempolvar todos sus recuerdos, Boris Izaguirre recordaba una de sus experiencias durante su paso por ‘Crónicas Marcianas’. En concreto, el presentador de La 1 reconoce que había muchas fiestas y que algunas de ellas se desmadraban. «En un baño, un fan muy fan decidió hacer un Mónica Lewinsky conmigo. Yo tuve que retroceder porque estaba casado. Era una persona interesante, la situación prometía, pero también era complicada. La persona, con la boca llena, me dijo ‘preséntame a Javier Sarda», relataba mientras que el presentador de ‘La Resistencia’ se reía a carcajadas.

La anécdota más íntima de Boris Izaguirre

No contento con todo lo que estaba contado, Boris Izaguirre fue a más y recordó una anécdota que protagonizó junto a Bon Jovi y Dwayne Johnson. «Una vez estuve en Montecarlo, en Mónaco. Yo estaba orinando en mi sitio y vi entrar a Bon Jovi y se puso a mi lado. Y dije: ‘Me voy a asomar, porque creo que esto es lícito‘. Voy a ver a Bon Jovi orinando y voy a ver como es todo y así soluciono esa duda que uno tiene de si la gente es completamente rubia. Fue encantador, me saludó e hizo una cosa divina: retrocedió un poco para atrás, para favorecer. Me pareció ver como mucho vello y sospeché que podía no haber nada más y de repente ¡plaf! Apareció una bratwurst (una salchicha) muy agradable», relataba entre bromas.

Boris Izaguirre convenció a Rocío Carrasco para estar en ‘Lazos de sangre’

Rocío Carrasco ha vuelto a televisión como colaboradora de los debates de ‘Lazos de sangre’, un fichaje que ha dado mucho que hablar. Detrás de este debut, tal y como conoció SEMANA en exclusiva, tuvo mucho que ver Boris Izaguirre, quien convenció a la hija de Rocío Jurado para que aceptara la propuesta de Televisión Española. «Me parece fantástica su llegada. Me encanta estar a su lado en su reincorporación a la televisión. Yo creo que Rocío es una gran profesional de la televisión, juntos hemos crecido en esta industria y me parece un sueño hecho realidad que estemos juntos. La idea claramente es de nuestros directores, de Carmen y de César Enrich. A mí me sonó increíble, me sonó perfecto. ‘Lazos de sangre’ es muy exhaustivo y tiene muchísimo material de archivo, tiene muchísima preparación e investigación. Es sobre personajes importantes y dinastías de nuestro país y Rocío es hija de una de esas personalidades, de uno de esos ‘Lazos de Sangre’», explicaba el venezolano a esta revista.