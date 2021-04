Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, ha querido poner una nota de humor a los rumores que apuntan que está embarazada de su primer hijo.

Andrea Molina ha sido protagonista de la actualidad en las últimas horas después de que saltaran rumores sobre un posible embarazo, fruto de su relación con Juan Fernández Castaño. La joven ahora ha querido pronunciarse al respecto, sobre todo por todo el revuelo mediático que ha provocado la publicación de unas imágenes suyas con una barriguita sospechosa.

Pues bien, la hija de Lydia Bosch ha querido ahora desmentir estos rumores, pero lo ha hecho de una manera muy divertida: «A ver cómo le explico yo ahora a Juan que lo que tengo en mi “barriguita” son un plato de coquinas, una de papas bravas, media ración de 🍤 y una de boquerones», empieza explicando Andrea Molina junto a una imagen en la que ella aparece sorprendida mientras su chico le toca la barriga.

«No se puede ser tan payasa porque después pasa lo que pasa, que entre unos coches hay paparazzis y te sacan unas fotos en mitad de tu momento “clown” diciéndoles a tus amigos que de todo lo que has comido parece que estás embarazada!! Habrá que reírse!!», continúa diciendo sobre el momento en el que justo le hicieron las fotos.

Andrea Molina desmentía su embarazo con esta foto junto a su pareja

Y para terminar, Andrea termina desmintiendo la noticia: «Lo dicho familia , embarazo DESMENTIDO y… que vivan las comilonas ricas, que te dejan con una tripita redondita, rodeados de los que quieres 💛 Y a vosotros amigos @anafdz1989 y @adri_marlon… todavía os queda para ser tíos, pero que lleguen muchos más momentos como esa tarde juntos!! #FelizDíaATodosFamilia ☀️☀️☀️», termina diciendo.

La reacción de Lydia Bosh: así reacciona a los rumores

La que no ha reaccionado de la misma manera es su madre. Lydia Bosch era sorprendida por un reportero este pasado martes mientras la actriz llegaba a su casa después de hacer unas gestiones. Mientras habla por teléfono, Lydia asegura que «es absolutamente falso». No ha querido añadir más al respecto y ha seguido con las tareas que tenía pendientes.

Madre e hija están muy unidas, y así lo demostraron hace unos meses cuando Lydia Bosch anunció que padecía cáncer de piel. Su hija fue la primera en mostrarse su apoyo público a través de las redes sociales. Aprovechando que era el cumpleaños de su madre, le mandaba su apoyo sin hacer referencia a la enfermedad: «Hace dos semanas mi hermana nos hizo esta foto a mi madre y a mi sin que nos diésemos cuenta en un momento muy nuestro. Yo quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero . Feliz cumpleaños mami 💛 #ElMejorSitioDelMundoEstaEnLosAbrazosDeMama PD : para los que tengais ganas de guerra ya os digo que yo, no. Por eso, aclaro que en la foto mi madre había dado negativo ese mismo día y por eso no va con mascarilla y yo un día antes y aún así me puse la mascarilla», escribía para felicitarle el cumpleaños a su madre.