La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que acudir al hospital tras su boda con Omar Sánchez en La Graciosa, pero ha preferido no desvelar qué le ha ocurrido.

Anabel Pantoja ha sido la protagonista del fin de semana. Su boda con Omar Sánchez en La Graciosa, Islas Canarias, ha dado mucho que hablar. Este mismo lunes, la celebración por su enlace sigue dando que hablar. Pero ella está ahora centrada en retomar su día a día con una resaca de felicidad que todavía le dura. Sin embargo, ha ocurrido algo que le ha llevado a tener que ir al hospital.

Aunque no ha querido desvelar el motivo, Anabel Pantoja ha compartido una imagen en la que aparece sentada con ropa cómoda (pantalón de chándal y deportivas) en una sala propia de urgencias. Frente a la mesa de un médico, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha puesto tan solo un emoticono de enfermo, con un termómetro en la boca.

Ella ha preferido no añadir nada más, pero lo cierto es que esta publicación ha preocupado mucho a sus fans. Y es que la boda podría haberle provocado algún malestar que ha dado la cara ahora. La preocupación está entre sus seguidores, que ya le han preguntado que qué ha ocurrido para que tener que ir a un centro hospitalario para ser atendida.

Anabel Pantoja ha tenido que ir al hospital tras su boda con Omar

Esta visita al médico llega apenas tres días después de su criticada boda en La Graciosa. A pesar de que ha sido una boda accidentada, Anabel Pantoja no puede estar más feliz de lo bien que lo pasó, rodeada no solo de su familia, también de grandes amigos. Ahora ya se encuentra instalada en su casa de Gran Canarias, donde se instaló hace ya unos años con su pareja.

Parece que su visita al médico nada tiene que ver con todo lo que se está comentando de su boda y de su relación con su primo, Kiko Rivera, que finalmente decidió no acudir a la boda para quedarse en Sevilla tras la muerte de su abuela, Doña Ana. La muerte de la madre de Isabel Pantoja y el posterior cónclave que tuvo la familia en Cantora ha supuesto un auténtico punto de inflexión para todos y cada uno de los miembros del clan. Un día después de celebrar su boda con Omar Sánchez, Anabel Pantoja reaparecía triste en ‘Sábado deluxe’ y desvelaba que su primo, Kiko Rivera, le había dejado de seguir en redes sociales y no le había mandado ningún mensaje felicitándole por el enlace.

Una nueva polémica

Kiko Rivera ha decidido dejar de seguir en las redes sociales a su prima y no se han puesto en contacto. «Ni tan siquiera me ha mandado un mensaje para decirme qué guapa iba», decía Anabel Pantoja muy dolida con su primo, que decidía a última hora no acudir a la boda en La Graciosa, desde donde un día después tenía que volver su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota.

«Se acaba el fin de semana. Mañana lunes. Empezaremos con energía, retomo mi vida. No he salido de casa, necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido», empezaba escribiendo este domingo en sus redes sociales. Consciente de que sus decisiones pueden traer consecuencias, Kiko está tranquilo: «He tomado mis decisiones. No sé si serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías. Gracias por el apoyo y los miles de mensajes de ánimo. Gracias también por el cariño a ‘Te extraño’. Está siendo una pasada», decía Kiko tras permanecer en casa todo el fin de semana.