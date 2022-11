Anabel Pantoja sigue de luto tras la muerte de su padre, Bernardo Pantoja. La familia, su pareja, Yulen Pereira, y sus amigos más íntimos están siendo fundamentales en este proceso tan delicado. Apenas unos días después de este gran golpe, la ‘influencer’ ha felicitado a su madre, Mercedes Bernal, por su cumpleaños. Y la dedicatoria que ha compartido públicamente demuestra que se ha dado cuenta de algo muy importante.

Anabel recuerda a su padre en la felicitación de cumple a su madre

Están siendo unos días complicados, pero Anabel ha sacado de todo esto aprendizaje: «Felicidades Mamá. Qué suerte la mía de poder tenerte y verte. Gracias por todo lo que haces por mí, ahora que tengo 36 y he perdido a papá me doy cuenta de lo valioso e incondicionales sois. Te quiere tu gordita 🖤», ha escrito totalmente rota. Pero ha sacado todas las fuerzas para dedicar a su madre un mensaje de lo más especial.

El hecho de que haya perdido a su padre le ha hecho pensar en algo tan básico como que los padres son personas muy importantes en la vida de uno. Anabel Pantoja ha estado todos estos días apoyada por su madre, que a pesar de estar separada de Bernardo, ha querido estar junto a su hija en todo el proceso del último adiós a su progenitor.

Se ha dado cuenta de que los padres son lo más valioso de la vida

Después de dar el último adiós a su padre y de recoger sus cenizas, que se las dividió con Junco, Anabel encontró las fuerzas suficientes para despedirse de su progenitor de manera pública: «Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo 😍 Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola. Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija ❤️‍🩹 🙏🏼», escribía emocionada hace apenas unas horas. No hay duda de que va a exprimir la vida al máximo junto a su madre, a la que va a ver a Sevilla con mucha frecuencia cuando está fuera por trabajo. Ahora que ya sabe que unos padres son unos pilares fundamentales, no quiere separarse de su madre.