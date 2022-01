Anabel Pantoja despedía el 2021 viviendo unas Navidades idílicas desde Canarias, en la playa, luciendo palmito en trajes de baño y dando envidia a todos. Sin embargo, no ha comenzado el 2022 con el mismo buen pie con el que terminó el año pasado y es que este miércoles ha reaparecido con collarín, sorprendiendo a propios y extraños. Unas imágenes que han provocado un gran impacto entre todos y es que no se sabía que había sufrido algún tipo de contratiempo. Por fortuna, en calidad de influencer, Anabel Pantoja ha querido tranquilizar a sus seguidores informándoles del motivo por el cual debe empezar enero con collarín y con unos fuertes dolores que no le dejan descansar.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que recibirá a los Reyes Magos con dolor y con collarín en vez de corona, un complemente que deberá llevar durante al menos unos días más hasta notar mejoría. El problema que aqueja Anabel Pantoja es una fuerte tortícolis que lleva arrastrando desde hace varios días y que le ha obligado a acudir al médico para ponerle solución. La recomendación ha sido, además del correspondiente tratamiento, el uso de collarín el mayor tiempo posible durante los próximos días y así poder recuperar el sueño perdido por culpa del dolor de cuello.

“Llevo dos noches durmiendo fatal, nunca me ha pasado esto. He tenido tortícolis alguna que otra vez, pero he dormido fatal estas dos noches y esta ultima ha sido lo peor”, comienza a explicar Anabel Pantoja visiblemente cansada tras no pegar ojo en las últimas 48 horas. Lo ha probado todo para calmar el dolor, cualquier postura que le alivie un poco el cuello y le permita conciliar el sueño, pero ha sido imposible: “Me he quedado dormida con dos almohadas y casi me caigo por las escaleras”, reconoce agotada.

Desesperada, a Anabel Pantoja no le ha quedado más remedio que acudir a su centro de salud para pedir consejo a su médico, quien no ha tenido más remedio que ponerle una inyección para mitigar el dolor: “He ido al médico y además de pincharme, yo no me imaginaba que me iban a poner esto durante tres días”, añadía Anabel Pantoja refiriéndose al collarín con el que debe complementar sus conjuntos de moda los próximos días. Eso sí, seguro que no tendrá ganas para probarse mucha ropa y estar de saraos.

Pero sus fuertes dolores no terminan con la inyección, la medicación y el collarín, sino que además deberá acudir de manera regular a un fisioterapeuta que le dé masajes y le ayuden a reducir la tensión del cuello. La primera sesión será en su propia casa y es que cuenta con un fisio de confianza y con el que ya ha fijado una cita para esta misma tarde. Todos los esfuerzos son pocos para Anabel Pantoja no solo para recuperar la movilidad del cuello y la salud, sino sobre todo para poder dormir y descansar después de dos días sin pegar ojo. «Me aconsejan que esté hoy descansando con todos los pinchazos que he tenido. Lo único que quiero es dormir y descansar”, confesaba desde el coche camino a casa.

Cansada, molesta con el collarín, con dolores y con ansias de recuperar el sueño perdido, Anabel Pantoja ha reservado parte de sus fuerzas para agradecer a sus seguidores que estén ahí dándole fuerzas, consejos y cariño virtual cuando más lo necesita. Esta vez ha dejado a sus haters de lado, no está para meterse en ningún ‘fregao’ nuevo.

