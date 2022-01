Anabel Pantoja está siendo la protagonista de la actualidad, pero no porque haya novedades sobre su encontronazo con Marta Riesco. En esta ocasión, tiene que ver con su vida tras las cámaras. Y es que suenan con fuerza rumores de separación con Omar Sánchez cuatro meses después de su boda, celebrada con polémica en La Graciosa. Pues bien, ahora ha sido la propia colaboradora de televisión la que se ha pronunciado sobre el tema.



«Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida. No tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momento como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias», ha escrito Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha ceñido a proteger a personas cercanas a ella y a las que se han implicado como posibles terceras personas. Anabel Pantoja se ha limitado simplemente a proteger a dichas personas, como a su entrenador, al que se ha señalado como posible tercera persona causante de su crisis. Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado que no hay terceras personas.

Anabel Pantoja se pronuncia por fin sobre los rumores de crisis

Pero lo que no ha querido hacer es confirmar ni desmentir los rumores. Lo mismo hacía su pareja, Omar Sánchez, que se pronunciaba sobre esto unas horas antes de que lo hiciera Anabel Pantoja. «No voy a decir nada respecto a eso», afirmaba en conversación con el programa ‘Viva la vida’. Este evitaba entrar en detalles de en qué punto se encuentra su matrimonio. «Ni que me he separado ni que estamos en crisis. Ella es mi mujer, yo no he dicho lo contrario ni ella tampoco. Nosotros somos felices y ya está», declaraba evitando así entrar en temas personales.

Sin embargo, parece que la separación es un hecho. Tanto Raquel Bollo como Alejandra Rubio confirmaban hace unas horas a través de Anabel Pantoja que es verdad. También señalaban que la sobrina de Isabel Pantoja estaría molesta por todo lo que se está especulando al respecto. «Está enfadada por lo que se está diciendo. Hay una separación por otros motivos que no tienen nada que ver con terceras personas», afirmaba la hija de Terelu Campos.

La reciente boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Tras cuatro años de noviazgo, la pareja protagonizó una sonada boda el pasado mes de octubre -unos días antes se habían dado el «sí, quiero» por lo civil-. Un enlace que copó titulares en la prensa del corazón y se produjo en un momento complicado para la novia. Tan solo días antes había fallecido un importante miembro de su familia, su abuela doña Ana. Por lo que también estuvo pendiendo de un hilo esta celebración, aunque finalmente Anabel optó por llevarla a cabo. El enlace estuvo marcado por las ausencias. Kiko Rivera, Irene Rosales e Isabel Pantoja decidieron no acudir.