Anabel Pantoja está pasando unos días en Sevilla. Después de unos días de locura, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado la decisión de volver a su ciudad natal para reencontrarse así con su madre y con sus amigas. De hecho, hace unos días se dejaba ver en Maquiavelo, el restaurante más de moda en la capital andaluza. Pero también hay planes más tranquilos como salir a comer por Triana.

De hecho, durante una de sus salidas a mediodía, Anabel Pantoja era sorprendida por una reportera. Parece que no se toma muy bien que le encontrara y su actitud deja a todos boquiabiertos. Aún así, la sobrina de Isabel Pantoja habla y le desvela que en esta ocasión no quedará con su familia, porque asegura que ya estuvo con ellos en el puente de diciembre, que también fue a Sevilla.

«Estoy muy feliz de haber visto a mis sobrinos, pero eso fue la semana pasada. A mi familia ya la visité la semana pasada, pero no te voy a hablar más que estoy comiendo, ¿vale?», dice tajante y concisa. Anabel Pantoja no se espera encontrarse con la prensa y al verla, reacciona así, de una manera que no nos tiene acostumbrados:

Anabel Pantoja reacciona así cuando le preguntan por el reencuentro con su familia

Vídeo: Europa Press.

Parece que el motivo que le ha llevado a no ver en esta ocasión a su familia es que la última vez que estuvo en Sevilla fue hace apenas una semana. Esa vez tuvo la suerte de pasar un rato con ellos, por lo que la visita que ha hecho ahora a la capital andaluza estaba dedicada tan solo a estar con su madre y con sus amigos.

Y es que durante el puente tuvo tiempo de muchas cosas. Anabel Pantoja hizo de perfecta anfitriona para Belén Esteban, que viajó hasta allí para pasar unos días con su amiga. Comida en Triana, sobremesa con arte flamenco, noche de bailes en un local de moda… son solo algunos retazos que nos deja este último viaje. Sin duda, un fin de semana de perfecta desconexión tras maratonianas jornadas en los platós de televisión. Y que les permitía a las amigas reunirse de nuevo.

Como colofón final, Belén Esteban y Anabel Pantoja también tuvieron tiempo de exprimir al máximo la noche sevillana. Lo hicieron bailando al son de los mejores y más actuales ritmos. Así lo dejaron claro en sus respectivas sociales. Incluso se lanzaron a protagonizar un divertido vídeo mientras mueven sus caderas con uno de los temas de Rosalía. Aprovechaban para enviar el siguiente mensaje a la intérprete de ‘Malamente’: «Abiertas para ir en tu equipo de bailarinas». Un puente muy bien exprimido que le permitió a Anabel Pantoja disfrutar de su familia, incluida sus sobrinos, y de sus compañeros de trabajo.