Tras la emisión del documental de Anabel Pantoja bajo el nombre de ‘Anabel, al desnudo’, la sobrina de la tonadillera ha puesto rumbo a Ibiza

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han comenzado una luna de miel. A pesar de que todavía no han pasado por el altar, la pareja se ha escapado unos días de lujo a Ibiza, una isla que todavía no conocía el que fuera concursante de ‘Supervivientes‘. Por este motivo, la sobrina de Isabel Pantoja y el canario han puesto rumbo a la isla pitusa y lo han hecho a todo tren. Se han instalado en un hotel que su precio por noche está a partir de los 400 euros. Una escapada no apta para todos los bolsillos, pero que bien se puede permitir la pareja de televisivos.

Anabel Pantoja viaja a Ibiza tras su documental en ‘Sálvame’

La colaboradora de televisión se convirtió en protagonista este miércoles al emitirse en ‘Sálvame’ en exclusiva el documental sobre su vida. ‘Anabel, al desnudo‘ hacía un repaso de cómo ha ido evolucionando la figura de Anabel Pantoja y cómo se ha llegado a convertir en un fenómeno de masas, consiguiendo acumular 1,5 millones de seguidores. Muy nerviosa, se enfrentaba a esta emisión y a este documental no consentido, logrando salir airosa de la misma. Tras ver su docu-serie, Anabel y Omar Sánchez han viajado hasta Ibiza para desconectar de todo.

Tal y como se puede ver en las imágenes del vídeo que os compartimos a continuación, la pareja disfrutan de un agradable baño en las piscinas infinitas del exclusivo hotel donde se alojan. Tumbados en las hamacas, intercambian confidencias y se ríen, a la par que descansan y recargan las pilas tras los últimos meses tan convulsos que han vivido. Es momento para ellos y para desconectar en pareja. Un romántico viaje que no estará exento de polémica debido al alto precio del alojamiento que han elegido para disfrutar de estos días de relax en la isla pitusa. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Omar Sánchez y Anabel se han hospedado en un lujoso hotel de la isla pitusa

La pareja ha viajado este mismo jueves y pasarán varios días en este paraíso. A lo largo de los mismos seremos testigos de las actividades que vayan realizando, ya que ambos son muy activos en las redes sociales. De momento, han pasado la mañana en su hotel, que se encuentra en Marina Botafoch, uno de los puertos deportivos más elitistas del mundo, delante del mar y de la preciosa cuidad antigua de Dalt Vila (declarada Patrimonio de la Humanidad). Son diferentes las opciones que hay a la hora de reservar este hotel, que cuenta también con diversos tipos de habitaciones. La pareja ha podido elegir entre solo alojamiento, con desayuno o con desayuno y cena. El precio más barato a la hora de reservar es de 417 euros la noche en solo alojamiento. Os mostramos cómo están siendo las primeras horas de la pareja en la isla pitusa.