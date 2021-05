La colaboradora, que ha perdido muchos kilos de más, ha compartido fotos de su transformación física en su cuenta de Instagram.

A lo largo de las últimas semanas, Anabel Pantoja ha experimentado un increíble cambio físico. Si el pasado mes de abril confesaba haber perdido 10 kilos tras haberse sometido a un retoque estético, ahora vuelve a presumir de tipazo en las redes sociales. Las foto que ha compartido dan fe de que ha seguido quitándose kilitos de más. Y no cabe duda alguna de que está estupenda.

En las últimas imágenes de la colaboradora de ‘Sálvame’ en su perfil de Instagram aparece enfundada en unas apretadísimas mallas de deporte en las que se puede apreciar cómo su vientre luce más plano que nunca. Se ha quitado muchos centímetros de contorno, es evidente, pero donde más se nota la pérdida de volumen es en la zona del estómago y en las caderas.

Pero su radical cambio físico no es solo producto de la medicina estética. Anabel Pantoja también ha puesto de su parte y está cuidando tanto su alimentación como sus hábitos deportivos. Hace apenas una semana publicaba un vídeo de sus durísimos entrenamientos físicos y contaba cómo ha logrado vencer obstáculos como la falta de confianza en uno mismo.

«Confía en ti», escribía. «Nunca pensé poder realizar ciertos ejercicios o al menos durar más de 30s, temía lo de siempre, el no puedo, el me duele, el me asfixio, pero que va mi primo @javiipantoja no te lo permite y te saca lo que tú jamás pensabas que tenías dentro de ti. En esta familia de @mltrainer aparte de ser únicos, son expertos en contagiar el buen rollo y lo más importante en creer en ti cuando tú ya lo das todo por perdido».

La colaboradora de ‘Sálvame’ nunca ha tenido reparos en mostrar su físico al natural. Son muchas las ocasiones en las que ha subido instantáneas de su cuerpo desnudo o ligera de ropa en las redes, orgullosa de sus curvas… Y poniendo buena cara al temporal, ya que a mediados del pasado mayo era suspendida de empleo y sueldo de ‘Sálvame’ tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Rafa Mora.

«Las faltas de respeto, las descalificaciones, la burla sobre problemas físicos, las amenazas y en general, las actitudes tabernarias y barriobajeras no tienen cabida en ‘Sálvame’ y tampoco deberían tenerla en la vida real. Quizás habéis llegado a pensar que esto es una reunión de amigos, un bar, una discoteca (…) Hay límites que no se pueden sobrepasar. Somos conscientes de que hemos sido demasiado benevolentes con determinadas actitudes, pero esto va a cambiar», explicaba entonces Carlota Corredera.