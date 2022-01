El lunes 17 de enero, Anabel Pantoja regresaba a ‘Sálvame‘ después de cinco meses alejada del programa. En su esperada vuelta recordaba a la audiencia cómo fue testigo de un apasionado encuentro sexual en Cantora el 31 de diciembre de 2019. Aquella Nochevieja, dos mujeres protagonizaron un encuentro muy subido de tono en el interior de la finca de Isabel Pantoja. Al parecer, una de ellas era Marta Riesco, actual pareja de Antonio David Flores.

«No era el sitio adecuado. Era un sitio de paso a unas habitaciones. Por eso no entendí esa escena… Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando», contaba, imitando incluso la postura de las dos chicas mientras se divertían. «Yo interrumpí el acto, porque estaba empezando el acto», continuaba. «Yo dije: ‘Pero qué pasa aquí’. «Cerré la puerta y dejé tiempo para que la zona se despejara. Al día siguiente se lo conté a Kiko. Le dije que me encontré esa escena y que no me parecía bien esa escena… Había mucho campo, había habitaciones, había coches… Mi primo no se lo creía».

«Amenazas a mí, no»

El relato ha resultado fascinante para una mayoría de espectadores de Telecinco. Pero no ha gustado nada a la reportera. Al saber que a Riesco le ha sentado mal su narración, se ha mostrado tajante. «Dentro de mi casa, porque la considero mi casa, tengo derecho a contarlo. Si yo presencio algo en mi casa lo cuento… Yo cuento lo que sucede. Al final hay consecuencias».

«Y como ha dicho mi compañera Belén Esteban que hay cosas que quieren que se sepa y otras que no quiere que se sepan. Las ferias al final no sirven para nada… Mejórate, bébete tres vasos de agua y tres magdalenas. Amenazas a mí, no. No voy a consentir ninguna amenaza de tu parte», añadía, cabreada. «En su día no dije nada porque me parecía una cosa íntima y me pareció violento», ha puntualizado.

Tras escuchar a Anabel Pantoja, Gema López ha facilitado informaciones de primera mano sobre Marta Riesco relacionadas con el momento que atraviesa. La reportera, que este martes no ha ido a trabajar, agobiada por la presión mediática, no lo está pasando bien. Sin embargo, la colaboradora ha destacado que Riesco no lleva mal la fama, sino no ser más protagonista de lo que ya es en los programas de Mediaset. «El día ayer fue complicado para Marta. No entiende cómo se la llama mas días porque ella es protagonista de las noticias que se están comentando», ha explicado López. «Entiendo que todos queremos trabajar más y venir más. Una cosa es venir como periodista y otra venir como protagonista. Cree que está desperdiciada. Cree incluso que merece una sección».

«Cree que su mejor momento profesional es estar liada con el penas», añadía Jorge Javier Vázquez, con sorna. «Dentro de las peticiones que ha hecho porque sabe que ahora es protagonista y que su imagen es importante, ha solicitado que ni una sola imagen antes de operarse la nariz», proseguía Gema López. Incluso ha desvelado que «Marta Riesco le cuenta a alguien que Antonio David le ha pagado tres meses de alquiler del tirón». El presentador ha sacado punta a este hecho, lanzando una nueva pulla contra el malagueño, al que ha calificado de «penas» y de «miserable». Cree que «tiene a Olga pasando hambre en ‘Supervivientes’, a la niña trabajando en televisión… y le paga el alquiler a Marta Riesco. ¿Cómo se te queda el cuerpo?», zanjaba.