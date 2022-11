El pasado fin de semana, Raquel Bollo vivió un día muy especial para ella y su familia. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ celebró el bautizo de su nieta Jimena, hija de su hija, Alma Cortés. A la cita, en la que SEMANA estuvo presente, asistieron unos 200 invitados. Pero entre ellos no se encontraba Anabel Pantoja, una de las grandes ausentes. Este miércoles, la sevillana ha explicado el motivo por el que no pudo compartir con la ex de Chiquetete esta jornada tan inolvidable. ¡No se pierda el vídeo para escuchar su respuesta!

Vídeo: SEMANA

«Yo tenía trabajo, no pude estar. La peque está guapísima», nos cuenta Anabel. Así, desvela que sus compromisos profesionales han tenido la culpa de su no asistencia al bautizo. Todas las fotos de la celebración, de la que hemos sido testigos, las podrás ver en las páginas de tu revista favorita. En nuestra edición en papel, disponible ya en todos los quioscos y supermercados de nuestro país, ofrecemos la entrevista al completo que Raquel Bollo y su hija han hecho en exclusiva a SEMANA. En el último número encontrarás fotos inéditas de este bautizo tan esperado para el clan de la excolaboradora.

Anabel Pantoja no se ha puesto en contacto con Raquel Bollo y su familia: «No lo hice porque supongo que estarían ocupadas y sin móvil»

Anabel Pantoja, que durante años ha mantenido una fuerte amistad con la familia de la sevillana, nos ha contado también que no se ha puesto en contacto con ella y no le ha mandando ningún mensaje a través de WhatsApp: «No lo hice porque supongo que estarían ocupadas allí y sin móvil».

La pequeña Jimena, de 2 años y medio, es hija de Alma Cortés Bollo y su expareja Juan José Peña. En SEMANA, la joven cuenta cómo es su relación con el padre de la pequeña, quien en la actualidad mantiene una relación sentimental con Aguasantas, la ex de su hermano, Manuel Cortés. Este detalle es solo uno de los muchos datos que ofrecemos en el amplio reportaje con imágenes y declaraciones exclusivas. Es la primera vez que vemos a la pequeña Jimena en una portada, en la que tres generaciones posan para este medio, el único que estuvo presente en el bautizo. Una fiesta que Raquel Bollo y su hija llevan meses preparando con mucho esmero.

Cabe recordar que Raquel Bollo ha estado muy pendiente de la evolución de Kiko Rivera tras el ictus que ha sufrido. «Le dio durmiendo la siesta», ha explicado. «Pensé que si era algo delicado, no venía aquí… Él estaba durmiendo la siesta. Se despierta y se da cuenta que la cara la tiene para un lado. Transcurre el tiempo y se dan cuenta que la cosa no se pasa. No sé si enseguida van al hospital o llaman a una ambulancia». También ha detallado que se enteró de la noticia a través de la televisión mientras estaba en casa: “Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe, estaba tranquila».