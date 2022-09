Anabel Pantoja está pasando una época delicada, pendiente de su padre, Bernardo, que continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Hasta allí se trasladó hace unos días para acompañarlo durante este ingreso, y allí sigue al pie del cañón. En la capital hispalense ha recibido la visita de su novio, Yulen Pereira, que ha querido estar al lado de la sevillana en estos momentos tan delicados. Este domingo, Anabel volvía al hospital y se mostraba tajante con la prensa.

La colaboradora de televisión, tajante sobre la salud de su padre

Vídeo: Europa Press.

No ha querido contestar nada de lo que se le ha preguntado porque según ella, luego sacan lo que quieren. Lo que sí ha querido aclarar Anabel Pantoja es el estado de salud del mismo, que continúa ingresado en el hospital: «Mi padre está bien, muchas gracias por el interés pero ya no voy a hablar nada de mi padre, ni del estado ni nada». Asegura que su estado es delicado y por eso no volverá a hablar de cómo se encuentra: «Como entenderéis, la cosa es seria y no es como para estar dando aquí todos los días un parte».

Después de pasar gran parte de la jornada con su padre, Anabel no duda en desconectar con sus amigos. Con ellos se va a cenar cada día y a disfrutar de un buen helado después. Esta es la forma que tiene la colaboradora de televisión de cambiar de aires. Los días en el hospital se hacen duros, ya que su padre atraviesa un momento delicado, pero es consciente de que a su lado están sus mejores apoyos.

Sus mejores amigos están siendo un gran apoyo en estos momentos

Después de unas vacaciones familiares en Palma de Mallorca, Yulen Pereira volvía a Madrid para retomar su rutina. Desde allí anunciaba que estaba a punto de dar una noticia sobre su futuro profesional. Pero mientras llega ese momento, el esgrimista olímpico encontraba el momento perfecto para viajar a Sevilla y reencontrarse allí con su pareja, Anabel Pantoja, a la que quiere apoyar ahora que atraviesa un momento delicado.

Su pareja llegaba en el mejor momento. Estos días se encuentra en Sevilla y ha pasado muchos días junto a él. Ella misma se ha grabado desde la habitación del hospital en varias mientras le daba la comida a su padre. «Un día más, un día menos», escribía Anabel Pantoja desde la habitación del hospital en el que su padre descansa en pleno ingreso. Se encuentra de nuevo en el Hospital Virgen del Rocío en la capital hispalense. Hasta allí se ha ido cada mañana la ‘influencer’ para pasar ratitos con su padre. Y parece que seguirá instalada en Sevilla hasta que su padre mejore.