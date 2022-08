Del negro al blanco, de pasar hambre y no tener ninguna comodidad en ‘Supervivientes‘ a vivir a todo lujo a lo largo y ancho del mundo. Así están siendo estas semanas para Anabel Pantoja, quien desde que fuera expulsada de la aventura selvática ha pasado de un extremo a otro. Madrid, Sevilla, Cádiz, Egipto, Ibiza, Menorca… son muchos los destinos recorridos por la colaboradora de televisión en apenas un mes, pero ¿cuánto le han costado sus vacaciones desde que abandonara la isla? Desde SEMANA hemos analizado el montante que supone la vida a todo tren de Anabel y lo cierto es que resulta sorprendente y es que en apenas un mes ya lleva gastado más de 14.000 euros solo en alojamiento.

Tras salir de Honduras Anabel Pantoja dejó encargado a su familia que debían alquilar un apartamento en pleno centro de Madrid, un piso en el que no solo tenía espacio para estar con sus amigos, sino también unas espléndidas vistas de la icónica Puerta de Alcalá. Cuatro habitaciones, una terraza espectacular o mobiliario de diseño eran solo algunas de las características de esta casa por la que tuvo que pagar 500 euros por cada noche. Lo ocupó junto a Yulen desde el día 28 de julio hasta el 2 de agosto (seis noches), por lo que tuvo que pagar 3000 euros.

Abandonaron la vivienda que había alquilado en una conocida plataforma y viajó a Sevilla, donde visitó a algunos familiares. Poco después se desplazó a Cádiz, a poco más de 100 kilómetros, para reencontrarse con otros concursantes de la isla como Alejandro y Tania, con quienes bailó al ritmo de reggaeton en un festival en el que lo pasaron en grande. Después de unos días en familia y con sus amigos más cercanos, quienes les proporcionaron hospedaje, la hispalense emprendió uno de sus viajes soñados: Egipto.

No de cualquier manera, sino por todo lo alto en un hotelazo que cuesta la friolera de también 500 euros la noche. Se trata del Sonesta St. George Hotel, situado en Luxor, con cinco estrellas y con vistas al río Nilo, toda una experiencia cuyo coste le habría supuesto a Anabel Pantoja un total de al menos 3500 euros. Permanecieron allí siete noches y realizaron varias excursiones, lo que, sin duda, ha aumentado costes durante sus días de asueto. Con ese periplo finalizado y embarcada ahora en su viaje a Ibiza, la sobrina de la tonadillera sigue subiendo el contador. La joven hasta hace muy poco estaba alojada con su pareja en uno de los hoteles más especiales de la isla pitiusa, el denominado Hotel ibiza Corso & Spa, donde han dormido una semana. Esto se traduce en un coste de 7000 euros, pues la habitación elegida supera los 1000 cada noche, además del alquiler de un barco con el que han surcado las aguas cristalinas de Formentera.

Y, por último y no menos importante, su estancia en Menorca, donde acaban de aterrizar Anabel y Yulen. La pareja se aloja en una villa que cuesta casi 400 euros la noche, lo que deja ver que sus vacaciones no van a menos, sino que se mantienen en un nivel al que no todo el mundo puede acceder. ¿Lo pagará de su bolsillo o habrá llegado a un acuerdo con sus alojamientos para promocionarlos en sus redes sociales? Con esta cuestión sin resolver, lo que nadie duda es que pocos mortales pueden disfrutar de privilegios de este calibre.