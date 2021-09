Este martes, Anabel Pantoja se despedía de ‘Sálvame’ antes de darse el ‘sí, quiero’ con su novio, Omar Sánchez. Sin quererlo, desveló la fecha del gran día

Este martes, no fue una tarde fácil para Anabel Pantoja en ‘Sálvame‘. Desde el comienzo del programa, pudimos saber que era su última tarde antes de contraer matrimonio con su novio, Omar Sánchez. A pesar de que era un día de sentimientos encontrados para la sobrina de Isabel Pantoja, los directores del espacio no se lo pusieron nada fácil. Y es que desde el minuto uno amenazaron con mostrar uno de los secretos mejor guardados para la novia: su vestido. Algo que finalmente no se llegó a producir pero, que sin quererlo, Anabel sí que reveló la fecha en la que tendrá lugar la celebración del gran día.

El próximo 1 de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casan

A lo largo del programa, sin quererlo se le escapó el día que tendrá lugar su boda: el viernes 1 de octubre. Queda justo un mes para que Anabel Pantoja y Omar Sánchez pongan el broche de oro a su relación. Una boda que estará marcada por las ausencias y que se celebrará en la isla de La Graciosa, en las Islas Canarias. Una decisión que a la colaboradora de televisión le ha costado más de un quebradero de cabeza. La sevillana poco a poco va desvelando algunos detalles de lo que será el gran día para ella, pero que le ha traído más de un disgusto.

Las disputas familiares, la elección del sitio o sus compañeros de programa habrían empañado el largo proceso de preparación del día de su boda. Aún así, ella ha querido cogerse este mes de vacaciones para relajarse y organizar los últimos preparativos de su boda con tranquilidad y sin ningún tipo de presión.

Así fue la despedida de la colaborado en ‘Sálvame’

Tal y como hemos dicho anteriormente, Anabel se despidió este martes de su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. Una despedida agridulce ya que no se lo pusieron fácil desde el comienzo del mismo ya que amenazaron con mostrar su vestido de novia. Aún así, al final del mismo y antes de decir adiós al programa recibió una gran sorpresa: un ramo de flores. El programa quería despedirla por todo lo alto. Y para ello, le ha preparado varias sorpresas, entre las que destacaba el regalo que le había preparado el equipo para su enlace: el ramo de la novia.

Anabel Pantoja ha asegurado que «es perfecto» y que «lo único que le falta es una flor que representa a alguien que no puede asistir». Carlos, un florista, será el encargado de prepararle el ramo en las próximas semanas. Antes de marcharse, Anabel ha abrazado a cada uno de sus compañeros y ha agradecido el regalo. Además, también se ha acercado al director y se ha fundido en un gran abrazo con él.