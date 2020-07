La joven estudiante de Derecho se ha refugiado en sus amigas y ha disfrutado de una divertida velada llena de risas y confidencias.

Ana Soria se ha convertido en el fondo de la atención mediática después de que se hiciera pública su relación con Enrique Ponce. La joven de 22 años se ha convertido en la nueva ilusión del diestro, quien en una entrevista en exclusiva con SEMANA se deshace en halagos hacia su chica.

El pasado 11 de julio, Soria rompía su silencio y hacía uso de su cuenta de Instagram para hablar abiertamente de sus sentimientos y aseguraba que no se arrepentía de nada y que estaba centrada en buscar su propia felicidad. Horas después de su declaración de intenciones, la joven, que permanecía refugiada en Almería, ha tomado la decisión de no esconderse más y ha disfrutado de una agradable velada junto a su grupo de amigas.

Ana Soria se ha refugiado en sus amigas después de haberse convertido en la protagonista indiscutible de la crónica social. En concreto, hemos podido ver a la joven estudiante de Derecho recorriendo las calles del Puerto de San José en la mejor compañía, aunque sin la presencia de Enrique Ponce.

Tan solo unas semanas después de que se hiciera público su romance con el diestro, la de Almería salía a tomar algo con sus amigas y desahogarse con ellas sobre todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. A pesar de que en un primer momento vimos a lo joven con un semblante de lo más serio, nada más lejos de la realidad. Poco después de que se la viera por las calles, Soria hacía uso de sus redes sociales para dejar claro lo bien que se lo estaba pasando con su círculo más cercano. Risas, confidencias y mucha música era lo que más necesitaba la nueva ilusión de Enrique Ponce para evadirse de la realidad.

Después de la tormenta mediática, está claro que la calma ha llegado a sus vidas y la pareja apostará por no esconder su amor, tal y como confesó el propio Enrique Ponce en exclusiva a SEMANA. Por el momento, la joven ha disfrutado de una noche de verano en la mejor compañía y quién sabe si en los próximos días los tortolitos podrán volver a la normalidad y les veamos por primera vez juntos.

Ana Soria lanza una reflexión sobre su relación con Enrique Ponce

Desde que se convirtiera en la protagonista indiscutible de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, Ana Soria se ha visto sobrepasada. Prueba de ello, era las continuas idas y venidas en sus redes sociales abriéndola al público y cerrándola minutos después. Ahora, más tranquila, la joven tomaba la decisión de no esconderse y dejarla abierta al público. Y ayer, iba un paso más allá y rompía su silencio para lanzar una reflexión sobre lo que estaba viviendo.

«Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve.Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz», aseguraba la hija del abogado almeriense Federico Soria y de Rosa Moreno.

Se conocieron hace unos meses y surgió el flechazo entre ambos

A pesar de todas las informaciones que se han dado en televisión sobre la pareja del momento, Enrique Ponce en su entrevista a SEMANA dejaba claro que había conocido a Ana Soria hace unos meses y desde entonces surgió la chispa entre ambos. El diestro explica que está enamorado e ilusionado con la joven, a la que tacha de ser «guapísima, discreta y educada«.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce han comenzado los trámites de separación, un proceso que les está resultando muy difícil para los dos y que solo busca el bienestar de sus hijas, tal y como ellos mismos aseguraron en un comunicado. «Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar y, en especial, a nuestras dos hijas menores de edad», indicaba la pareja.

Paloma Cuevas, sentencia: “Solo me preocupan mis hijas”

El mensaje de apoyo de Fiona Ferrer a Paloma Cuevas tras anunciar su divorcio de Enrique Ponce

Ana Soria, la amiga de Enrique Ponce, nos muestra todas sus fotos y lanza un mensaje