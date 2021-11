Ana Rosa Quintana hace aproximadamente dos semanas contó ante millones de espectadores que padecía un cáncer que le obligaba a parar. Centrada en la lucha contra su enfermedad, la presentadora no ha querido recluirse en casa y sigue mostrándose activa siempre que puede. Si bien hace solo unos días la veíamos junto a Omar Montes, en esta ocasión la periodista se ha reunido con sus tres ángeles de la guarda de ‘El programa de Ana Rosa’. Hablamos de Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo, quienes están sustituyendo a Ana Rosa desde que decidiera retirarse durante un tiempo de la televisión. En una comida en la que los cuatro han mostrado la mayor de sus sonrisas, de nuevo ha quedado claro que están unidos frente a la adversidad.

Ana Rosa Quintana ya explicó en su relato que seguiría muy pendiente del programa y que, aunque no estaría delante de las cámaras, sí seguiría al pie del cañón siempre y cuando pudiera. Lo advirtió y, de momento, está cumpliendo con cada una de sus palabras. Se siente fuerte y no quiere olvidar su trabajo, pues es lo que verdaderamente le hace vibrar. Por ello, aquellos en los que confía plenamente siguen contando con sus consejos y así se ha demostrado en la última cita que ha tenido Ana Rosa con sus tres comunicadores más importantes en un restaurante de Madrid.

Intentó ponerse al día, dar nuevas ideas y controlar todo lo que está sucediendo desde que ella delegó tanto en ellos como en otros compañeros del programa. Tras muchos años sin apenas descanso, Ana Rosa ha hecho un alto en el camino por un problema de salud del que está segura que saldrá victoriosa. Aunque fue una comida de trabajo, también hubo tiempo para las carcajadas y las palabras cómplices y es que los cuatro se llevan de maravilla. Cabe recordar que cuando Ana Rosa explicó que se enfrentaba a un carcinoma en su pecho, todos sus compañeros se mostraron rotos ante la noticia. Le dieron muchos ánimos y le repitieron lo que deseaban que estuviera de vuelta muy pronto junto a ellos, ya que la presentadora es una excelente jefa para ellos.

Esta no es la única vez en la que Ana Rosa ha vuelto al trabajo de manera puntual. Fue hace tan solo unos días cuando se presentó en el estreno de ‘Ya son las ocho’, espacio conducido por Sonsoles Ónega, quien no pudo evitar llorar con su visita inesperada. «Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos ‘Ya es mediodía’. Así que el programa te lo dedico. Hoy va por ti», dijo a su jefa, ya que está al frente de Unicorn Content, la productora de su programa.