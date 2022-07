Ana Rosa Quintana aparecía hace unas semanas por sorpresa en la fiesta de su productora para agradecerle a sus compañeros el trato que habían tenido con ella en todo este tiempo. Emocionada, la presentadora dejaba ver su cambio de imagen: pelo corto y teñida de platino. Ahora, la periodista encara su verano más especial, lo hace siguiendo sus tradiciones y disfrutando de planes culturales en Sotogrande (Cádiz).

Vídeo: Europa Press

Sotogrande es uno de los mayores refugios de Ana Rosa Quintana. La presentadora posee una casa en la exclusiva urbanización de la localidad gaditana y siempre que puede se escapa allí para desconectar de su realidad. La periodista ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano y se ha dejado ver en compañía de su marido, Juan Muñoz, acudiendo al Festival de Flamenco Trocadero.

La hemos podido ver feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, serena y tranquila. Y es que Ana Rosa Quintana, que está en medio de su recuperación del cáncer de mama que le fue diagnosticado, está centrada en disfrutar de las pequeñas cosas. Por ello, no ha dudado en acudir a su espectáculo de flamenco favorito, que tenía como gran protagonista a la cantaora Mayte Martín. Una noche de cante y de baile en la que la presentadora ha podido disfrutar junto a su marido, su mayor apoyo en todo estos meses. En su aparición, Ana Rosa Quintana apostó por un look muy parecido al de su reaparición en la fiesta de ‘Unicorn’. En concreto, la periodista lucía un vestido de cuello redondo, sin mangas y con una gran abertura en la espalda. Un estilismo muy sobrio al que le dio un toque de color gracias a sus pendientes XXL en tono coral.

Ha pasado por un proceso muy duro

Para Ana Rosa supuso un chute de energía el reencuentro con todos sus compañeros. Se lo pasó en grande, tanto es así que fue la última en abandonar la fiesta. El hecho de volver a disfrutar de la vida junto a sus amigos y compañeros ha sido un alivio para ella que, poco a poco, va retomando su vida tras su operación del cáncer que padecía. «Durante todo el proceso, que es duro no voy engañar, he tenido suerte. Lo he llevado bastante bien», reconoció después de su posado ante los medios.

Durante su charla, también se mostró orgullosa del trabajo que ha realizado su equipo durante su ausencia. «Todo va sobre ruedas y yo en casita observando. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar y espero que pase lo que yo quiera que pase», ha afirmado sobre su próxima reincorporación que podría ser tras las vacaciones estivales. La presentadora, además, se ha pronunciado sobre su cambio de imagen. «Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino. Todavía me tiene que crecer un poquito más. Esto no estaba calculado», bromeaba.