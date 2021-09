Ana Rosa Quintana se ha confesado sobre su testamente. Desvela si lo tiene hecho y si ha realizado algún cambio sobre el mismo.

El testamento de Rocío Jurado sigue dando que hablar 15 años después de su muerte. La artista hizo algunos cambios cuando supo que estaba enferma de cáncer y, de hecho, se ha confirmado la existencia del anterior testamento. Justo antes de que comience la nueva temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, han tratado este asunto en el club social de ‘El programa de Ana Rosa’. Un instante en el que Ana Rosa Quintana ha hecho una inesperada confesión sobre sus últimas voluntades. Aprovechando el tema que estaba sobre la mesa, la presentadora ha preguntado a sus compañeros si tenían testamento, cuestión a la que casi todos han respondido de manera afirmativa. En ese momento, la periodista ha confirmado que ella también se ha puesto en manos de expertos para que el día que no esté se respete su última decisión. No dejará lugar a la improvisación, tanto es así que se ha esforzado por no dejar ningún fleco suelto.

No obstante, la curiosidad de Ana Rosa no terminaba ahí en su vuelta al programa. La presentadora quería saber sí en algún momento alguno de los colaboradores que estaban en plató había cambiado de opinión y había hecho cambios en su testamento. «¿Y lo habéis cambiado alguna vez?”, planteaba la comunicadora ante la atónita mirada de los tertulianos. Todos los que previamente habían respondido que sí tenían testamento, insistían en que sí habían hecho cambios, una estela que también ha seguido la propia Ana Rosa. «Yo también”, ha espetado Ana Rosa Quintana. Según ha contado la reina de las mañanas, tiene este documento preparado desde hace tiempo y todo lo que quiere para su ausencia está muy atado. Ana Rosa Quintana podría haber amasado una gran fortuna debido al éxito que cosecha su programa cada día y es que año tras año sigue sorprendiendo a la audiencia.

Cambiar un testamento es una práctica que permite le legislación española y, al parecer, es mucho más fácil de lo que algunos podrían imaginar. Se modifica el documento anterior y tan solo tendrá validez la última consideración, por lo que puedes cambiarlo cuantas veces consideres oportuno. El testador puede comenzar su testamento desde cero o tan solo hacer una modificación parcial y es que son muchas las opciones que existen sobre la mesa. Algo que han hecho varios famosos como Rocío Jurado, Ana Rosa Quintana y otros colaboradores como Marisa Martín Blázquez o Antonio Rossi.

Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y, de hecho, poco a poco va descubriendo algunos aspectos sobre su vida. Durante este año hemos sabido además de que tiene sus ideas muy claras en cuanto a su patrimonio, cómo es la preciosa casa en la que vive en Madrid. Cabe recordar que una afonía la mantuvo alejada del plató durante algunos días, lo que la llevó a conectarse desde su residencia y lo que ayudó a que muchos de nosotros descubriéramos detalles desconocidos hasta ahora.