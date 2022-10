Este lunes 10 de octubre fue especialmente intenso para Ana Rosa Quintana a nivel personal y también profesional. Su vuelta al trabajo fue un cóctel de emociones para ella, pues se reencontraba con sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ tras once meses de ausencia por culpa de un cáncer de mama del cual ha terminado el tratamiento, aunque aún no esté capacitada para decir que está recuperada. En su regreso, Ana Rosa Quintana tenía muchas bombas preparadas, pero ninguna ha dado tanto juego mediático como la entrevista a José Ortega Cano en un momento clave, en medio de su guerra con Rocío Carrasco por llevar razón por cuestiones del pasado, así como por su delicada situación matrimonial con Ana María Aldón.

Lo que más ruido ha cosechado de la entrevista de Ana Rosa Quintana a José Ortega Cano no ha sido su determinación a demandar a Rocío Carrasco o el rechazo a sus palabras. Tampoco cómo reafirmó su amor por su mujer, sino más bien la última frase que pronunció mirando a cámara para informarle a su esposa de que su “semen es de fuerza” y que le anima a intentar ir a por la niña y dejarse de problemas conyugales y papeleo de abogados para blindarse mutuamente ante un futurible divorcio. Esta cuestión tan polémica y viral ha sido de nuevo analizada este martes por la propia presentadora, que pensando en cómo habría recibido Ana María Aldón este supuesto mensaje de amor ha querido dejarle un consejo para que sea feliz por encima de cualquier tipo de consideración externa.

“Hay que buscar la felicidad, hay que ser felices. Y si no te hace feliz, Ana María, y no estás enamorada de él, puerta”, decía tajante Ana Rosa Quintana al plantearse la cuestión de que la diseñadora ya no tiene profundos sentimientos hacia su marido, como así aseguró él mismo en su entrevista. La presentadora es de la opinión que cada cual debe buscar su propia felicidad sin hacer daño a terceros, por lo que mejor plantearse una vida en solitario que seguir forzando una relación que desde hace meses hace aguas, en boca de sus propios protagonistas, aunque en ocasiones defiendan la estabilidad de su unión.

Pero parece que Ana Rosa Quintana no es la única que piensa esto, pues coincide con Joaquín Prat. El presentador ha estado a lo largo de la mañana rememorando la ya mítica frase de Ortega Cano y, para él, “después de lo de ayer, no sé cómo Ana María Aldón le ha aguantado tantos años”. De hecho, después confirman que la diseñadora no ha recibido de buen grado estas palabras que hacen referencia al semen de su esposo y que ha quedado bastante escandalizada con la declaración, aunque le conoce de sobra y sabe que tan solo trataba de restar hierro al asunto, acercar posiciones y hacer humor, quizá no de una forma elegante, pero sí con buenas intenciones.