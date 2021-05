Ana Obregón ha enviado un desgarrador mensaje este 13 de mayo, el día que se cumple el primer aniversario de la muerte de su hijo, Álex Lequio

Este 13 de mayo se cumple un año desde la muerte de Álex Lequio, que falleció en un hospital de Barcelona a los 27 años tras una larga batalla contra el cáncer que duró dos años. Desde aquel momento, a Ana Obregón se le «apagó» la vida y desde entonces, hemos visto a la actriz completamente abatida y rota. Aquel día, Alessandro Lequio y Ana Obregón sufrieron un golpe de la vida del que jamás lograran levantarse.

Ana Obregón desempolva las fotos favoritas de su hijo, Álex Lequio

A lo largo de estos doce meses, ha ido compartiendo algunos momentos felices junto a su único hijo, aquel que la vida le ha arrebatado. Siempre con palabras de dolor, pero de agradecimiento por haber compartido 27 años de su vida con él, Ana lo recuerda en cada instante. Inevitablemente, este jueves, un año después de aquel fatídico día, ha reaparecido en redes sociales.

Ana Obregón ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo donde ha recopilado las fotos favoritas que tiene de su hijo, Aless (que es como lo llamaban de manera cariñosa). A primera hora de la mañana, la actriz y presentadora ha querido compartirlo con sus cerca de 800.000 seguidores, quienes a lo largo de estos 365 días han supuesto un gran apoyo para ella. Desde que se conoció la muerte del joven, Ana ha recibido miles y miles de mensajes de cariño y ánimo de sus seguidores, quienes les han querido arropar en estos momentos. Por este motivo, ha desempolvado el álbum de los recuerdos junto a un desgarrador mensaje.

Vídeo: Redes sociales

Junto a esta recopilación de fotografías de su único hijo, Ana Obregón, completamente rota, ha escrito lo siguiente: «13 MAYO 2020. EL DÍA QUE NECESITABAN UN HÉROE EN EL CIELO. EL DÍA QUE ME MORÍ CONTIGO , HIJO MÍO .#ALESS #alessforever🖤». Con estas palabras, la actriz quiere recordar el fatídico día donde perdió lo que más quería. Un trágico día que coincidió en plena pandemia provocada por el coronavirus, por lo que además no pudieron despedir a Álex junto a todos sus amigos y familiares. A pesar de que físicamente muchos de sus seres más queridos, como compañeros de profesión o amigos, no pudieron estar junto a ellas, recibieron un aluvión de mensajes de cariño. Algo que ha vuelto a ocurrir un año después.

La actriz recibe el cariño de sus seguidores y sus amigos

En dicha publicación, son muchos los mensajes que ha recibido, pero cabe destacar uno, el de Alessandro Lequio. El que fuera pareja de Ana Obregón y el padre de su hijo, ha querido comentar dicha publicación. Ha escrito «my boy» junto a tres corazones rotos, que demuestran como se encuentra al recordar aquel día que vivieron juntos, y más unidos que nunca.