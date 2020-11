«Este año las campanadas resonarán en la eternidad», ha señalado la actriz tras anunciarse que presentará la gala de Nochevieja de RTVE.

Siete meses después de perder a su único hijo, Ana Obregón volverá al trabajo para presentar las Campanadas de Televisión Española junto a Anne Igartiburu. Se trata de uno de los mayores retos a los que se enfrenta la actriz y presentadora, que aún está inmersa en un doloroso duelo. Por primera vez desde que murió Aless volverá a ponerse al frente de las cámaras, y lo hará por una importante razón: quiere agradecer personalmente las muestras de cariño recibidas desde que falleció la persona más importante de su vida.

La propia actriz ha querido explicar los motivos por los que ha aceptado la propuesta de la cadena estatal. «Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri ❤️ y a TVE por hacerla realidad», ha escrito en su cuenta de Instagram.

«Este año las campanadas resonarán en la eternidad»

«Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor», ha destacado. «Mi Áless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad #alessforever #campanadas

Paloma Cuevas aplaude el coraje de Ana: «Campanadas llenas de ángel»

Numerosos rostros conocidos han aplaudido las declaraciones de Ana Obregón en sus redes sociales. «Pues ahí estaremos con vosotras!, le ha dicho Paula Echevarría. « WOWWW 😍 😍 QUÉ NOTICIA TAN INCREÍBLE!!!! SUPER ORGULLOSO DE TI 💖💖», ha subrayado Aless Gibaja. «Qué maravilla poder verte una vez más dar comienzo a un nuevo año! No me podría imaginar a nadie mejor que tu para dar las campanadas Ana!», ha escrito Pelayo Díaz. Incluso Paloma Cuevas, ex de Enrique Ponce, ha roto su habitual silencio para felicitarla por su decisión: «Campanadas llenas de ángel».

Otra de las famosas que ha dedicado palabras de apoyo a Ana es Anne Igartiburu, para quien “empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial». La presentadora vasca ha subrayado que las uvas de este año serán distintas, pero no por ello menos importantes: «No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros».

«En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores”, apunta Anne Igartiburu, para quien “vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos”, ha recalcado la presentadora de ‘Corazón’.

Anne Igartiburu: «Tu guerrero te estará protegiendo»

«Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz pero sobre todo sensible y valiente. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que @ana_obregon_oficial«, ha escrito Anne. «Siempre quise una mujer en el balcón esa noche pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera, que estaremos para arroparte y admirarte. Reconocer tu trayectoria en esta Casa @rtvecomunicacion y mostrarte que eres necesaria y fuente de inspiración. Y qué decir de tu Guerrero. Como su propio nombre indica, te estará protegiendo aún más esa noche en la que soñamos con un futuro mejor. Compartiremos la Esperanza con el público y sentiremos que aún queda mucho por vivir sentir. Un honor, Ana querida, un emocionante honor. Te adoro. Nos vemos ahí arriba, dándolo todo en unas pocas semanas, como lo has hecho siempre».