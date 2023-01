Ana Obregón llevaba en silencio desde hace cuatro días. No había querido contestar a Risto Mejide tras su zasca sobre cómo hablar de la muerte de ser querido multiplicaba audiencia en las campanadas, pero la presentadora no ha podido más. Indignada por el comentario de Risto, se ha dirigido directamente a él dejándole claro que «no todo vale». En su defensa y también en la de Cristina Pedroche, contra la que también apuntó diciendo que un embarazo aumentaba el número de espectadores, Ana Obregón ha alzado la voz. «En esta vida no todo vale Risto. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho», comienza diciendo la actriz.

Aunque lo más doloroso para ella no fue solo lo que dijo, sino también como lo dijo. Ana sigue sin dar crédito a las formas en las que Risto Mejide bromeó con algo tan doloroso como el fallecimiento de Álex. «También duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie», añade. Justo en ese momento y con el único ánimo de demostrarle que no tiene argumentos para criticar su trabajo en las campanadas, le ha recordado los datos que ella ha conseguido en televisión durante los últimos días del año, así como en otros proyectos de televisión.

«Ante tu falta de información te refresco la memoria , durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco«, continúa. Cabe recordar que mientras que Pedroche logró un 39 %, Ana Obregón superó el 26 y Risto Mejide tan solo un 4,7, cifra que dista mucho de las anteriormente mencionadas.

Además de lo anteriormente mencionado, Ana ha aprovechado para felicitar a su compañera y dicho sea de paso contrincante de cadena, por el bonito momento que está viviendo y por el excelente dato cosechado en la pequeña pantalla, gesto que muchos han aplaudido. Por otro lado, ha agradecido a otros famosos como Alba Carrillo y Frank Cuesta que se «hayan mostrado empáticos» y le hayan defendido públicamente.

Risto Mejide, muy criticado

Las redes sociales cargaban duramente desde hace días contra Risto Mejide por este desafortunado comentario que tuvo lugar durante el especial del día 31 de diciembre con Mariló Montero en Mediaset. El presentador dijo ante la sorpresa de su compañera unas palabras que no han pasado desapercibidas ni para el universo 2.0, ni tampoco para otros rostros conocidos, entre otros, para la propia Ana Obregón. «¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia», dijo Risto, chanza que ha sido tildada de rastrera y ruin por gran parte del público. De hecho, son muchos los comentarios que se pueden leer todavía opinando sobre lo «fuera de lugar» que estuvo. «Lo que dice de Ana es feísimo», «No todo vale Risto», «Has perdido el respeto hacia una compañera de otra cadena» o «Esta indirecta es demasiado cruel incluso para ti» es solo un ejemplo del continuo goteo de opiniones sobre las palabras de Risto.