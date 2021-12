Ana Obregón está a punto de despedir un año también duro. Lo hará en compañía de Anne Igartiburu en la puerta del Sol de Madrid, donde dará las Campanadas un año más. La actriz ya aseguró que para ella la navidades ya no tienen el mismo significado, pero aún así, sacará fuerzas para llevar felicidad a las casas de nuestro país, pero siempre con el recuerdo de los miembros de su familia que están ausentes.

A cuatro días de las Campanadas, Ana Obregón ha vuelto a rememorar la pesadilla en la que aún vive tras morir su hijo, Álex Lequio. El joven murió a los 27 años después de dos años de incansable lucha contra el cáncer. Lo hizo en plena pandemia de coronavirus, un duro golpe que todavía mantiene a Ana Obregón en un doloroso duelo.

Ahora ha ofrecido una de las entrevistas más duras, en la que rememora cómo recibió la triste noticia de que su hijo estaba enfermo de cáncer: «Lo vivo como si fuera ayer. El día que nos comunicaron que estaba enfermo, entró en mi habitación y me preguntó: «Mamá, ¿me voy a morir?». Se me cayó el cielo encima», recuerda emocionada en una entrevista a Elle.

Ana ha recordado el día que se enteró que su hijo estaba enfermo

En ese momento, Ana Obregón no dudó en sacar toda su fuerza para decirle a su hijo que no, que se iba a salvar: «Y no pude cumplirlo. Es algo que no me perdono. Le quedaba todo por delante. Su padre llegó y se puso a llorar. Lo metí en el cuarto de baño y lo reprendí. Aquí nadie llora. Yo no eché ni una lágrima», explica Ana sobre uno de los recuerdos más duros que tiene.

Todavía ha dejado cosas en casa tal y como él las dejó y así lo confiesa: «No puedo ni quiero guardar el abrigo que dejó sobre el respaldo del sofá el día que lo ingresaron de nuevo en el hospital tras pasar una de las ITV, como él llamaba a las revisiones. No soy capaz de deshacer la maleta que se llevó. Si ni siquiera tengo energía para entrar en el duelo de mi madre», asegura.

Sigue con el legado de su hijo, algo que le calma

Por ahora está centrada en seguir adelante con las obras benéficas para ayudar a los enfermos con cáncer. Y lo hace por su hijo. «Me calma haber puesto en marcha la Fundación Aless Lequio, para la investigación contra el cáncer y la implantación de nuevos tratamientos como la protonterapia, que hasta hace poco aquí no existía. Me hace especial ilusión apoyar diferentes iniciativas y transmitir esperanza», dice al medio anteriormente citado.

Su reaparición tiene lugar a pocos días de que esté presente en los televisores de todos los españoles. En esta nueva entrevista, Ana Obregón vuelve a hablar del dolor más grande que tiene desde que falleció su hijo. Y estará presente en la Puerta del Sol un año más para despedir con Anne Igartiburu otro año complicado.