Ana Obregón ha reaparecido en público tras la muerte de su padre. Antonio García falleció el pasado mes de septiembre a los 96 años, dejando a la actriz desolada. Este jueves ha aparcado temporalmente el duelo que atraviesa para participar en la gala ELLE Cancer Ball 2022, que apoya a estrellas nacionales e internacionales a la lucha contra el cáncer. Allí ha agradecido ser una de las premiadas. Su corazón sigue roto después del deceso de su progenitor. Una pérdida que se suma a la desaparición de su madre -en mayo de 2021- y de su hijo, Álex Lequio, quien perdió la vida a los 27 años como consecuencia del linfoma de Hodgkin que padecía. A pesar del profundo dolor, se esfuerza por salir adelante: «Intento sobrevivir, que no es poco».

Vídeo: Europa Press

La presentadora ha acudido a la gala con un impresionante diseño de Rubén Hernández, modista alicantino cuya firma está especializada en vestidos de novia e invitada, y que cuenta con el reconocimiento a Mejor Diseñador 2017 por la Asociación Nacional de Nuevos Diseñadores. Vestida de negro de los pies a la cabeza, Ana estaba radiante. Solo llevaba un toque rosa en su cinturón: «En mi armario solo hay ropa de luto, en negro y blanco, que es el color de la pureza y de la luz. Todavía no me veo de colorinchis«.

«Quiero con la fundación de mi hijo investigar el cáncer en niños y en jóvenes», dice Ana Obregón

Emocionada, la actriz y presentadora ha contado los avances de la asociación sin ánimo de lucro con el nombre de su hijo Aless: «Trabajar es importante, pero a mí lo único que me alivia ahora es pensar que puedo ayudar a los demás y que puedo ayudar en algo a la investigación contra el cáncer. En España mueren cada día 300 personas. El cáncer es la pandemia silenciosa. Yo quiero con la fundación de mi hijo investigar el cáncer en niños y en jóvenes, que es el menos estudiado. Eso es lo que de verdad me anima… Además hemos tenido una donación increíble, que ya os contaré, y hemos tenido dos proyectos importantes».

Ana está volcada no solo en la Fundación Aless Lequio. También está inmersa en los preparativos de un libro que llevará por título «El chico de las musarañas». Una obra que su único hijo empezó, pero no pudo concluir: «Él escribió 4 capítulos, no lo pudo terminar… Va a ser un homenaje a mi hijo. Y va a ser un libro que va a inspirar. Hay que sufrir tragedias para relativizar y para ver que hay que dar gracias. Yo doy las gracias por lo que he tenido y los que tienen, deben dar las gracias». En la actualidad, compagina la redacción del libro con su próxima cita en televisión: ya prepara «el programa de Nochebuena» de Televisión Española, que se emitirá el próximo 24 de diciembre: «Telepasión va a ser espectacular este año».

«Mi amigo Ra ha estado al pie del cañón»

La madrileña ha destacado que las redes sociales le han servido como vía de escape para dar rienda suelta a sus sentimientos y reflexiones en estos dos durísimos años de su vida: «Yo sería influencer de sentimientos». Sus hermanos y sus amigos también han sido fundamentales en este largo periodo de tan profundos cambios: «Por supuesto tengo a mis hermanos y tengo a mi amigo Ra, que ha estado al pie del cañón cada día».