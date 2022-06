Ana Obregón podría haber estado de celebración este martes, ya que su madre tendría que haber cumplido 91 años. Sin embargo, esta falleció el 22 de mayo de 2021, apenas unos días y un año después de que lo hiciera su hijo, Álex Lequio. Y en varias ocasiones ha asegurado que no ha podido todavía empezar con el duelo de ella, a la que estaba muy unida y con la que tenía una relación de lo más especial.

La actriz escribe una emotiva carta de felicitación a su madre

A cambio, la actriz le ha escrito una emotiva carta de felicitación, dejándole saber que lo único que le sale decir es «perdón»: «𝕱𝖊𝖑𝖎𝖟 91 𝖈𝖚𝖒𝖕𝖑𝖊𝖆ñ𝖔𝖘 𝕸𝖆𝖒á ❤️ Esta mañana te he mandado un ramo de peonias blancas al cielo con una carta de perdón. No he sido capaz de llorarte todas las lágrimas que mereces, tú sabes que ya no me quedan y que me siento una cobarde porque no admito que no estés aquí», ha empezado escribiendo junto a una foto de ambas, sonriendo mientras son fotografiadas.

No se olvida de que ella y su hijo podrían encontrarse ya juntos y es lo que le tranquiliza: «Gracias, Mamá, por enseñarme a ser una madre con mayúsculas aunque solo fuera por 27 años. No te preocupes, estoy cuidando de Papá con el amor que me enseñaste. Sé que estás junto a mi Aless y que esta noche apagareis las velas iluminando el cielo para sacarme de esta oscuridad en la que intento vivir sin vosotros», le hace saber.

Espera que esté reunida con su hijo

Ana Obregón ha terminado dedicándole unas bonitas palabras de despedida, aunque estamos seguros de que no serán las últimas. Y es que la actriz no para de gritar a los cuatro vientos el amor por sus seres queridos desaparecidos: «Te quiero desde antes de nacer, por eso te elegí como Mamá y fuiste la mejor madre del mundo. #felizcumpleaños #mama #floresalcielo #amordehija #infinito 💔«.

A Ana todavía le queda su padre, con el que está disfrutando de muchos ratos en la intimidad del hogar de su progenitor. De hecho, no puede estar más agradecida por tenerlo todavía consigo. Hace apenas unos días recordaba que está pasando mucho tiempo con él para seguir momentos en su memoria, los que recordará cuando ya no esté: «PAPÁ, me estoy haciendo millonaria en momentos contigo. Y aunque sé que tienes ganas de reunirte con el amor de tu vida, sigues aquí para que pueda abrazarte y cuidarte como tú lo has hecho conmigo toda la vida. #papa #coleccionamomentos #amordehija ❤️», le decía consciente de que el mayor deseo de su padre es reunirse con el amor de su vida. Aún así, ha sido uno de sus pilares y apoyos durante estos años, años en los que ha recibido dos golpes muy duros con dos pérdidas en poco tiempo.