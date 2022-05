Llevo 2 años compartiendo mi dolor con todas vosotras, y a veces me dan ganas de pediros perdón. Pero os agradezco de corazón que me acompañáis en mi duelo», dice. «Por eso hoy quería que os rierais un poco, como lo consiguió mi Armando Raúl conmigo en Ibiza al intentar hacer este baile que nos salió tan desastroso». Haciendo alarde de su sentido del humor, y tan pizpireta y divertida como la hemos conocido siempre, la presentadora concluye: «Si aguantáis hasta el final veréis que después de 1 millón de intentos CASI lo conseguimos!!! Pues nada , a ensayar todo este finde que viene y me etiquetáis para que os vea!!!». No se pierda el vídeo en el que la madrileña vuelve a sonreír y a mostrarnos su cara más risueña.

ha reaparecido en las redes sociales para enviar un mensaje muy especial a sus seguidores. Uno que llega en forma de «challenge» y con el que quiere pedir disculpas públicamente. «