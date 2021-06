Ana Obregón a su padre: «Decirte que mamá ya no está con nosotros ha sido algo muy difícil para mí»

La pérdida de su hijo el 13 de mayo del pasado año y la muerte de su madre el 22 de mayo de 2021 han dejado a la actriz fuera de juego. Ella misma ha explicado que vive sumida en una continua tristeza, sin embargo, las personas que tiene a su lado tratan que se sobreponga y mire hacia el futuro. Así lo demuestra que se acabe de confirmar que será investigadora invitada a la cuarta gala de ‘Mask Singer’, un reto que le regalará grandes momentos. Mientras tanto ella ha utilizado sus redes sociales para rendirle un homenaje a sus padres por el que sería su 68 aniversario de bodas a través de un emotivo vídeo que ya ha sido ovacionado por sus followers. Ana Obregón desde el pasado año ha tenido que hacer frente a dos durísimos golpes.el 22 de mayo de 2021 han dejado a la actriz fuera de juego., sin embargo, las personas que tiene a su lado tratan que se sobreponga y mire hacia el futuro., un reto que le regalará grandes momentos. Mientras tanto ella ha utilizado sus redes sociales para rendirle un homenaje a sus padres por el que sería su 68 aniversario de bodas a través de un emotivo vídeo que ya ha sido ovacionado por sus followers.

«Hoy es vuestro 68 aniversario de bodas. Hemos celebrado juntos las bodas de oro, plata y platino. Llegaban las de Titanio, pero no pudo ser. Papá, he vivido situaciones crueles, insuperables y golpes durísimos en mi vida, pero decirte que mamá ya no está con nosotros fue uno de los momentos más difíciles«, comienza diciendo. Hace menos de un mes tuvo que comunicarle a su progenitor la fatal noticia, siendo ahora cuando se descubre lo doloroso que fue para ella. Ambas estaban muy unidas y en su familia siempre habían optado por hacer piña, por lo que cada ausencia provoca un gran dolor en cada uno de ellos. Por eso, Ana quiere rendirles un tributo con fotografías que hasta ahora no habían visto la luz, imágenes muy especiales para todos ellos entre las que destacan la boda de sus progenitores o algunas de sus vacaciones. «Este es mi pequeño homenaje de agradecimiento a mis padres que me enseñaron que el amor eterno de pareja puede existir. Los 68 años de su bella historia de amor lo avalan», añade.

Fue hace tan solo unos días cuando Ana Obregón publicó un texto que puso a sus seguidores los pelos de punta y es que él insistía en que hacía 13 meses «la habían enterrado en vida». «Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació», comenzó diciendo en este post. Subrayó que el joven, que falleció a los 27 años después de 2 de lucha contra el cáncer, fue la persona que más la quiso, también a la que más amó. «Me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar». Unas letras en las que aprovechó para definirle como una persona generosa, solidaria y genial, unas características que hoy «brillan en la eternidad cada vez más intensamente. Fue mi hijo… Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos».