Isabel Gemio y Ana Obregón han sido las últimas invitadas al programa de ‘La noche D’, presentado por Eva Soriano en La 1. Este martes han dedicado su episodios a los grandes shows en la pequeña pantalla con las dos presentadoras como las grandes estrellas. Ambas han sido durante mucho tiempo los rostros visibles de la televisión en España. Sin embargo, a día de hoy no echan de menos la pequeña pantalla. Ana Obregón ha asegurado que no «porque está grabando cosas para otra cadena. Programa, serie… todo. Pero yo no lo echo de menos». Por su parte, Gemio asegura que tras 40 años cotizados «he aprendido a no echar nada de menos de aquello que no tengo. Sino de disfrutar del momento que estoy viviendo».

Isabel Gemio: «¿A qué te agarras para seguir con fuerza?»

Ana Obregón e Isabel Gemio han demostrado complicidad entre ellas y han recordado las veces que han estado juntas en plató. «Yo la he entrevistado a ella», decía la periodista. «Otra cosa es que no le deje hablar pero yo nunca he entrevistado a nadie», responde con humor la actriz. Tras ver las imágenes de la primera entrevista que le hizo a Obregón, en el año 1986, Eva Soriano ha querido saber qué pregunta le haría hoy en día. «Por el momento en el que está Ana, pues ahora a qué se agarra para seguir con esa fuerza», le ha preguntado.

La presentadora y actriz se ha mostrado muy emocionada al escucharla. «¿A qué me agarro? Es difícil, muy difícil, Isabel. Prefiero esta pregunta ni contestártela porque bueno. En el fondo cuando te ocurre una tragedia así tan grande en tu vida, que no hay otra peor, no te agarras a nada. Te agarras a intentar vivir. Nada más. Intentar respirar, intentar vivir. Es que no me agarro a nada«, ha dicho visiblemente emocionada al recordar el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, que hace ya dos años que perdió la vida a causa del cáncer que padecía.

Ana Obregón se somete al test de la verdad de ‘La noche D’

Durante el programa, Ana Obregón se ha sometido al test de la verdad. Un cuestionario en el que Eva Soriano hace unas preguntas a sus invitadas. La actriz ha confesado que se aprovechó de su fama para beneficio propio. Pero que solo fue en una ocasión: «Sí, una vez porque tenía que ir con mi hijo al hospital y dije que era Ana Obregón. Pero ahí fui como madre. Esa es la verdad», ha dicho. Cada vez que la popular presentadora habla de su hijo Aless le cambia su rostro por completo y le inunda una fuerte tristeza. También ha asegurado que después de casi 40 años de carrera tan solo se arrepiente de haber hecho un programa a lo largo de todo este tiempo.