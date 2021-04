«Está estable», dice la actriz sobre la salud de su madre, ingresada en un centro hospitalario de Madrid.

Ana Obregón ha enviado un mensaje a través de las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Desde que SEMANA publicara en exclusiva que su madre, Ana María Obregón, se encuentra ingresada en un hospital de Madrid, el estado de salud de su progenitora preocupa a su entorno. Ya han pasado varios días desde que entró en una clínica madrileña, por lo que Ana ha querido dar su último parte médico en primera persona.

A través de sus cuenta de Instagram, ha explicado que la salud de su madre no reviste gravedad. «A mi pesar me han pillado el domingo pasado entrando a ver a mi madre en el hospital y aunque respeto profundamente el trabajo de los medios de comunicación para informar, me gustaría aclarar que mi madre está estable y mejorando», señala en un post que acompaña de una imagen junto a su madre, en la que ambas se agarran de la mano con fuerza.

«Te necesito a mi lado más tiempo»

«Para mí, volver a ese hospital ha sido como una vuelta al infierno rememorando los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño. Gracias a todos por interesaros por la salud de mi madre!!!», añade. «Mamá, que sepas que te tengo agarrada de las manos muy fuerte porque te necesito a mi lado más tiempo», concluye.