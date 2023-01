La carta que ha escrito Ana Obregón en la víspera del Día de Reyes deja constancia de cuánto echa de menos a su hijo que fue lo más importante de su vida, y cuya muerte no considera «en vano», ya que servirá para que ella luche por conseguir lo que su vástago no pudo lograr: vencer a una enfermedad que cada año mata a más de 100.000 personas en nuestro país. Ahora que por fin ha puesto en marcha la fundación con el nombre del joven, está dispuesta a trabajar para recaudar fondos a favor de la investigación sobre el cáncer. A continuación, el contenido íntegro de la misiva que ha compartido en sus redes sociales y que acompaña de la canción Deborah’s Theme, del compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone:

«𝒬𝒰𝐸𝑅𝐼𝒟𝒪𝒮 𝑅𝐸𝒴𝐸𝒮 𝑀𝒜𝒢𝒪𝒮:👑

No os pido nada porque ya lo perdí todo.

La vida de mi hijo no fue en vano.

La vida de Elena no fue en vano.

La vida de tantos anónimos tampoco.

Por eso os pido que hagáis llegar esta carta al gobierno. @sanchezcastejon

Porque necesitamos dinero para investigar el cáncer.

La investigación salva vidas.

Muchas fundaciones como la de mi hijo financiamos ensayos e investigación.

Pero se necesita más.

Por ellos

Por tantos que con su partida tiñeron nuestro universo de rojo.

Espero que con vuestra magia os hagan algo de caso.

Eternamente agradecida Majestades».

En estos casi tres años que Ana Obregón ha vivido sin su hijo no ha dejado de recordarlo ni un solo instante. Su recuerdo es ahora lo único que le queda, y lo que le da fuerzas para superar cada día. Porque para ella no es fácil hacer frente a esta nueva etapa ahora que su hijo no está. Tal y como recoge el nuevo número de SEMANA, unos días antes de dar las Campanadas en TVE junto a Los Morancos, viajó hasta Marbella para disfrutar de unos días de calma y desconexión en su Navidad más complicada. En el número de nuestra revista, disponible ya en quioscos de toda España, podrás ver las imágenes de la actriz en la localidad malagueña, el lugar que eligió para pasar los días de Nochebuena y Navidad. Allí ha pasados unos días frente al mar y con el recuerdo de su hijo y sus padres.

Durante su estancia en la Costa del Sol, Ana Obregón no imaginaba que Risto Mejide iba a lanzar unas duras palabras contra su participación en las Campanadas tras la muerte de Aless y contra Cristina Pedroche, a la que también señaló con el dedo diciendo que un embarazo aumentaba el número de espectadores. Dolida, la actriz y presentadora Ana Obregón ha alzado la voz. «En esta vida no todo vale Risto. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho», ha dicho. «También duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie», añade.