Ana Obregón ha posteado dos imágenes en sus redes sociales y ha desvelado a dónde destina el dinero de las Campanadas que ha ganado estos días.

Ana Obregón consiguió excelentes datos en las Campanadas de Televisión Española junto a Anne Igartiburu. Las dos presentadoras vencieron al resto en lo que se refiere a audiencia y terminaron a la vez que empezaron el año por todo lo alto a nivel profesional. Con unas críticas excelentes, la actriz agradeció a través de sus redes sociales el cariño que le habían hecho llegar los espectadores, un instante en el que confesó que había donado parte de su sueldo a la investigación contra el cáncer. En concreto, Ana lo ha donado a la fundación que lleva el nombre de su hijo, Aless Lequio, entidad en la que ahora ella centra todos sus esfuerzos. Días después de ello, la intérprete ha posteado una imagen en la que también cuenta dónde destinará el resto de beneficios que está percibiendo estos días.

Ana se ha fotografiado junto a unas ampollas que mejoran el estado de su piel y tras nombras ha desvelado que parte del dinero que gane de ello irá destinado a «a la Fundación Aless Lequio que estoy creando». «El dinero de la fundación irá totalmente destinado a la investigación del cáncer. En España mueren cada día 300 personas de cáncer. En los presupuestos del Estado recientemente aprobados siempre se les olvida una partida para su investigación y de esa forma poder salvar vidas. Miles de científicos españoles colgarán sus batas por falta de financiación pública», ha añadido en este post que muchos de sus seguidores han aplaudido. En la misma mañana en la que ha hecho esta revelación, Ana Obregón ha posteado el regalo que ella ha recibido de manera anticipada y este está muy relacionado con su hijo.

«Tal día como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequeño la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos. Ese día no nos dijimos nada, pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser. Y sin embargo este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje , tu buen humor y tu solidaridad. Los Reyes Magos enviarán una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis. ¡Aún estáis a tiempo! En mi caso Queridos Reyes Magos este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo podéis conceder al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella», ha escrito Obregón.

Tras un año y unos meses muy difíciles en los que incluso se ha ido de retiro para tratar, según ella, de transformar el dolor en amor, Ana Obregón trata de transmitir con cada una de sus palabras que hay esperanza y que, a pesar de lo vivido, ella intentará mirar hacia el futuro con sus seres más queridos. Eso sí, jamás olvidará a su luz, su hijo Álex, un joven de 27 años que consiguió dar un ejemplo de lucha y constancia.