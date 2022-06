Desde que perdiera a su hijo y, un año después, falleciera su madre, las redes sociales de Ana Obregón se han convertido en un escaparate en el que la actriz comparte emotivas imágenes de su familia. Quedarse sin las personas más importantes de su vida ha hecho que su perfil de Instagram sea el lugar perfecto para rendirles sentidos (y constantes) homenajes. Es lo que ha hecho este lunes. La actriz y presentadora ha compartido un vídeo con el que conmemora el 69 aniversario de boda de sus progenitores, Ana Obregón Navarro y Antonio García Fernández.

«Para l@s que a veces no creemos en el amor de pareja aquí está la historia de una, mis padres, que se quisieron durante 67 años y que lo harán eternamente», arranca diciendo Ana Obregón al presentar el vídeo que reúne las fotos más bonitas de la larga de amor de sus progenitores.

«Estos fueron su primer y último aniversario hace 2 años, están guardados como una joya en mi corazón», prosigue. «Feliz 69 aniversario de boda. Mamá», concluye en un post que acompaña de los siguientes hashtags: «amor», «padres», «endless love», «69 años» y «feliz aniversario».

Es la segunda vez en lo que llevamos de mes que Ana Obregón dedica unas bonitas palabras a su madre. El pasado día 8 le pedía «perdón» a esta en una emotiva carta. «Feliz 91 cumpleaños, mamá», le escribía. «Esta mañana te he mandado un ramo de peonías blancas al cielo con una carta de perdón. No he sido capaz de llorarte todas las lágrimas que mereces, tú sabes que ya no me quedan y que me siento una cobarde porque no admito que no estés aquí».

Ana Obregón, muy unida a sus padres

Con el recuerdo de su hijo y de su madre siempre presentes, Ana Obregón no olvida que su madre y su hijo podrían encontrarse ya juntos. y esta idea la tranquiliza. «Gracias, Mamá, por enseñarme a ser una madre con mayúsculas aunque solo fuera por 27 años. No te preocupes, estoy cuidando de Papá con el amor que me enseñaste. Sé que estás junto a mi Aless y que esta noche apagareis las velas iluminando el cielo para sacarme de esta oscuridad en la que intento vivir sin vosotros. Te quiero desde antes de nacer, por eso te elegí como Mamá y fuiste la mejor madre del mundo», le dice en su misiva.

En la actualidad, Ana Obregón vive volcada en sus proyectos profesionales y en el cuidado de su padre. Hace unos días recordaba que está pasando mucho tiempo con él: «PAPÁ, me estoy haciendo millonaria en momentos contigo. Y aunque sé que tienes ganas de reunirte con el amor de tu vida, sigues aquí para que pueda abrazarte y cuidarte como tú lo has hecho conmigo toda la vida», destacaba.